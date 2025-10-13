Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa công bố danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên (số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 30/9, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 7/10).

Theo đó, toàn thành phố có tổng 21.884 đơn vị chậm đóng BHXH, tăng gần 3.000 đơn vị so với danh sách tháng 8 (18.984 đơn vị).

Trong danh sách vừa công bố, công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình vẫn đứng đầu danh sách chậm đóng BHXH với số tiền hơn 58,6 tỉ đồng, tương ứng với 22 tháng chậm đóng. Tuy nhiên, công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã có động thái khắc phục một phần số tiền chậm đóng trong tháng này. Vì trong danh sách thống kê tháng trước, công ty này nợ tiền BHXH với số tiền hơn 61,8 tỷ đồng, tương ứng với 23 tháng chậm đóng.

Đứng thứ 2 danh sách chậm đóng BHXH tại TPHCM là công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn với số tiền hơn 40,5 tỉ đồng. Đây là công ty có “lịch sử” chậm đóng BHXH lâu năm. Tính đến tháng 9/2025, công ty này chưa đóng BHXH cho người lao động đến tháng thứ 90, tức là 7,5 năm.

Yêu cầu doanh nghiệp đóng đủ BHXH là để bảo vệ quyền lợi cho người lao động (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHXH Việt Nam cũng đã có công văn hướng dẫn cơ quan BHXH các tỉnh, thành về nhiệm vụ thu, phát triển người tham gia và giảm số tiền chậm đóng. Trong đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn quy trình xử lý đối với đơn vị chưa đóng BHXH.

Đầu tiên, cơ quan BHXH sẽ gửi đơn vị thông báo về việc tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động bằng chuyển phát hồ sơ đảm bảo.

Sau khi gửi thông báo, viên chức của cơ quan BHXH được phân công chuyên quản tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn đơn vị đăng ký tham gia.

Trường hợp đơn vị không nhận được thông báo thì liên hệ ngay với đơn vị chuyển phát làm rõ nguyên nhân, lý do và có biện pháp để đảm bảo thông báo được gửi kịp thời.

Sau 10 ngày, kể từ sau ngày gửi thông báo mà đơn vị không có ý kiến phản hồi, không tham gia đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động thì cơ quan BHXH sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị.

Sau khi làm việc trực tiếp, viên chức chuyên quản của BHXH tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động.

Nếu sau khi làm việc trực tiếp, đơn vị vẫn không hợp tác thì cơ quan BHXH tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị tham gia.

Sau 10 ngày, kể từ sau ngày tổ chức hội nghị nếu tình hình không chuyển biến, cơ quan BHXH sẽ lập danh sách các đơn vị và đề nghị kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách, Phòng Kiểm tra phải ban hành Quyết định Kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra đột xuất.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, như trốn đóng BHXH với số tiền hoặc thời gian lớn, hoặc không khắc phục sau xử phạt hành chính, Phòng Kiểm tra sẽ báo cáo Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra.