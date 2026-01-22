Mảnh giấy ghi tên đặc biệt của liệt sỹ, vẫn trùng danh tính 4 người

Sáng 22/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện di vật của liệt sỹ là mảnh giấy ghi tên "Trần Văn Siếu" tại thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh nội dung "Trần Văn Siếu", trên mảnh giấy còn có số 3/3 (hoặc 8/8). Rà soát bước đầu từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho thấy cả nước có 4 liệt sỹ tên Trần Văn Siếu.

Di vật là mảnh giấy ghi tên "Trần Văn Siếu" (Ảnh: Đội 584 Quảng Trị).

Quê quán cụ thể của các liệt sỹ có tên Trần Văn Siếu, gồm: Hải Dương (nay là Hải Phòng), Thanh Hóa, Bắc Ninh và An Giang. Cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ các thông tin để xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Trước đó tại thôn Trại Cá, Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm thấy 5 hài cốt liệt sỹ kèm nhiều di vật. Trong đó có mảnh giấy ghi "Nguyễn Minh Thuận" và cây bút khắc tên “Vương Chí Cao”.

Thông tin tra cứu thể hiện, có 9 liệt sỹ tên Nguyễn Minh Thuận, quê quán ở các tỉnh, thành, gồm: Hưng Yên, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Trị, Ninh Bình, Hà Tĩnh, TPHCM và Cần Thơ.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, danh sách Sư đoàn 304, Quân khu 2 cung cấp có liệt sỹ tên Trần Văn Siếu và Nguyễn Minh Thuận. Riêng thông tin trên cây bút, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân các liệt sỹ (Ảnh: Xuân Diện).

Chiều 21/1, bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này đã đến dâng hương tri ân các liệt sỹ vừa được tìm thấy hài cốt, động viên lực lượng làm nhiệm vụ quy tập tại thôn Trại Cá.

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 9 đến 21/1, Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện và cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại thôn Trại Cá, xã Đakrông.

Vị trí tìm thấy các hài cốt liệt sỹ nằm trong rừng tràm của người dân, kèm nhiều di vật như dao, dây thắt lưng, hộp tiếp đạn, đồng hồ đeo tay... Đặc biệt, có một số di vật ghi tên.

Các di vật liệt sỹ được tìm thấy tại thôn Trại Cá, xã Đakrông (Ảnh: Đội 584 Quảng Trị).

Di vật có tên là cơ sở giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình xác minh danh tính, sớm báo tin cho gia đình và thân nhân các liệt sỹ.

Tại Quảng Trị, những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 cũng cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Khe Sanh.