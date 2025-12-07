Công ty cố tình không đóng bảo hiểm xã hội thì có bị truy tố hình sự?

Trong chương trình đối thoại cùng Bảo hiểm xã hội TPHCM, rất nhiều người lao động bức xúc trước tình trạng hàng ngàn doanh nghiệp chậm đóng, không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, gây ảnh hưởng đến quyền lợi an sinh xã hội của họ.

Anh Tuấn hỏi: “Mức phạt và biện pháp cưỡng chế đối với doanh nghiệp trốn đóng được thực hiện ra sao? Có biện pháp nào buộc họ khắc phục để bảo vệ người lao động không?”.

Còn chị Nguyên lại đặt vấn đề: “Nếu công ty tôi cố tình không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên thì hành vi này có bị truy cứu hình sự hay không?”.

Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng nhiều đến người lao động (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Theo bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó trưởng phòng Kiểm tra Bảo hiểm xã hội TPHCM, việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng, trốn đóng đang được thực hiện theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.

Hiện nay, việc xử phạt hành chính vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Nghị định số 12/2022/NĐ-CP; việc xử phạt hành chính vi phạm trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Về chế tài, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 đã tăng cường thêm chế tài xử lý và cụ thể hóa hơn so với trước đây đối với hành vi chậm đóng và trốn đóng.

Cụ thể, khi bị phát hiện, người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng phải nộp đủ số tiền chậm đóng, trốn đóng; nộp thêm số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày chậm đóng, trốn đóng; bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; không được xếp tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Riêng đối với hành vi trốn đóng, người sử dụng lao động còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo bà Hạnh, Bảo hiểm xã hội TPHCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý các hành vi chậm, trốn đóng theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định 274/2025/NĐ-CP.