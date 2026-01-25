5 cán bộ tài chính được duyệt cho chuyển công tác, thôi việc

Ngày 25/1, một nguồn tin xác nhận, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo về việc cho 4 cán bộ được chuyển công tác và một cán bộ khác được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cuối năm 2025, đơn vị nhận được 4 đơn xin chuyển công tác (trong đó có một công chức xin chuyển công tác về xã, 3 công chức xin chuyển công tác về các đơn vị khác) và một đơn xin nghỉ, thôi việc.

Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk sau đó đã tổ chức buổi làm việc để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các công chức.

Tiếp theo, Đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với tập thể Đảng ủy Sở Tài chính và các công chức có đơn xin nghỉ thôi việc, chuyển công tác.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc xin chuyển công tác, xin nghỉ thôi việc của công chức là xuất phát từ lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng cá nhân.

Trên cơ sở kết quả các buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thống nhất hướng điều động 4 cán bộ.

Cụ thể ông Lê Văn Trung (42 tuổi), Phó trưởng phòng ngân sách xã, có nguyện vọng về làm việc tại UBND xã Phú Hòa 2. Bà Nguyễn Việt Nhân (43 tuổi), Trưởng phòng Tổng hợp và Quản lý ngân sách, được chuyển về làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy. Ông Đặng Quang Hà (48 tuổi), Phó trưởng phòng Kinh tế ngành, được chấp nhận nguyện vọng về làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bà Trần Thị Kiều Nhi (35 tuổi), Chuyên viên phòng Kinh tế ngành, có nguyện vọng về làm việc tại Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Tài chính thống nhất cho ông Trương Quang Việt (49 tuổi), Trưởng phòng Kinh tế ngành, được nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Như Dân trí phản ánh, sau khi nắm bắt thông tin việc nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính gửi đơn xin chuyển công tác sang đơn vị khác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn sẽ làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính để làm rõ nguyên nhân, nắm bắt tư tưởng, ổn định đội ngũ cán bộ, đảng viên.