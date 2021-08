Chiến sĩ công an chống dịch bất ngờ nhận quà đặc biệt từ thanh niên Thủ đô

Chương trình "Hà Nội nghĩa tình: Tấm lòng áo xanh - Ly nước gửi Anh" giai đoạn 2 được Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội đồng Đội TP Hà Nội triển khai với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ miễn phí đồ uống chất lượng để tiếp sức các cán bộ, chiến sỹ đang tham gia trực chốt tại 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường Thủ đô và sẽ hoạt động từ ngày 19/8 cho đến khi các tổ tuần tra hoàn thành nhiệm vụ.

Những chai nước được các hội viên, thanh niên, giáo viên Tổng phụ trách Thủ đô tự tay pha chế theo hướng dẫn, hỗ trợ của nhân viên các thương hiệu đồ uống được giới trẻ ưa thích ở Hà Nội.

Sau khi pha chế và đổ nước vào chai, những chai nước này sẽ được cẩn thận đưa vào các thùng giữ nhiệt đã được đổ đá bên trong.

Những thùng nước mát lạnh này sẽ được vận chuyển tới 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường Thủ đô.

Được biết, giai đoạn 1 của chương trình với tên gọi "Hà Nội nghĩa tình - Tiếp sức tuyến đầu - Vượt qua đại dịch" được triển khai dịp cuối tháng 7, đã gửi tặng hơn 2.000 thùng nước lọc, nước ngọt, cafe lon "tiếp sức" cho cán bộ, nhân viên y tế, đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch tại 27 chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 cấp thành phố trên địa bàn Thủ đô.

Những thùng nước mát được các cán bộ, đoàn viên thanh niên chuyển tay nhau gửi tới các đơn vị trực chốt.

Theo ông Nguyễn Đức Tiến (Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam), Hà Nội vẫn đang trong những ngày cao điểm về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch, đặc biệt lực lược tuyến đầu đang rất vất vả, nhất là sau quyết định thành lập tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường, phải căng mình làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Chính vì vậy, trong chuỗi hoạt động "Hà Nội nghĩa tình" đang được Thành đoàn triển khai cần phải có những hoạt động tiếp sức ủng hộ tuyến đầu.

Trọng tâm hoạt động lần này hướng tới lực lượng chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại các chốt, cũng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân thì đây là món quà ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô để thể hiện sự quan tâm, tri ân tới các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an.

Những chai nước mát lạnh được gửi tới tận tay các chiến sĩ công an tại các chốt lưu động trên địa bàn Thủ đô.

Từ ngày 19/8 với sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố, đều đặn mỗi ngày 2 ca sáng - chiều, 400 chai nước hoa quả cùng các thùng nước lọc ướp lạnh sẽ được gửi đến các đồng chí cán bộ chiến sỹ công an Thủ đô đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch tại 6 tổ công tác lưu động.

Với thông điệp gần gũi: "Tấm lòng áo xanh", thông qua những ly nước ngọt mát là tình cảm, niềm tin của thanh niên Thủ đô gửi tặng các "Anh" - những cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô luôn tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo vệ bình yên cho Thủ đô, chương trình được triển khai thể hiện sự đồng lòng, chung sức của tuổi trẻ Thủ đô từ những việc nhỏ nhất, cùng lực lượng tuyến đầu tiếp tục đoàn kết, từng bước đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.