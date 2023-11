Chàng thủ khoa đa tài của trường Ams, có điểm thi khối D07 cao nhất Hà Nội

Nghiêm Đức An (SN 2001, Hà Nội) là người trẻ tuổi nhất trong đoàn đại biểu thanh niên của Việt Nam tham dự chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 47 diễn ra tại Nhật Bản.

Đây là chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức thường niên bởi chính phủ Nhật Bản và 10 quốc gia ASEAN bao gồm: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines, Indonesia, Lào và Myanmar (Myanmar năm nay không tham gia).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chàng trai 22 tuổi cho hay: "Tôi cảm thấy khá áp lực khi là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn. Nhưng điều khiến tôi vinh hạnh là mình có cơ hội học tập và kết nối với các anh chị ưu tú, những người đã đạt được thành tựu nhất định trong sự nghiệp ở cả Việt Nam lẫn quốc tế".

"Tuổi trẻ phải biết xông pha"

Đức An biết đến SSEAYP một cách tình cờ, khi trông thấy thông báo tuyển thành viên cho đoàn vào đầu năm 2020.

Chàng trai lập tức chuẩn bị hồ sơ và đăng ký bởi sự hấp dẫn khi nhìn vào truyền thống đặc biệt, giá trị to lớn mà chương trình mang lại cũng như các cựu đại biểu thanh niên đã và đang trở thành những công dân toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển của đất nước ở nhiều lĩnh vực.

"Trải qua các vòng hồ sơ, thi tài năng và phỏng vấn kỹ lưỡng, tôi cảm thấy tự hào khi vượt qua hàng trăm ứng viên đều xuất sắc cũng như dày dặn kinh nghiệm để trở thành một trong 11 đại biểu năm nay", Đức An nói.

Để được chọn, nam sinh cho rằng, bản thân đã nỗ lực để có thể dung hòa được những yếu tố: Niềm đam mê cho nghệ thuật (âm nhạc, nhiếp ảnh), tinh thần khởi nghiệp trẻ (phù hợp với một trong những chủ đề của các buổi hội thảo trong chương trình năm nay về phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng, thành phố bền vững) và sự tự tin vào khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Đức An và các thành viên trong đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự SSEAYP 2023 (Ảnh: Sseayp Vietnam).

Sự chuẩn bị cho các vòng xét tuyển rất gấp rút và áp lực khi chỉ diễn ra trong vài tuần. Nhưng Đức An tin rằng, điều ban tổ chức tìm kiếm chính là sự năng động, hết mình của các ứng viên và quá trình học hỏi, rèn luyện không ngừng nghỉ ngay từ khi còn đi học.

An mong chờ chuyến đi Nhật Bản sẽ là cơ hội để mình kết nối với hơn 100 đại biểu xuất sắc của Nhật Bản và 10 quốc gia ASEAN. Những tuần qua, chàng trai SN 2001 dành phần lớn thời gian để nghiên cứu thêm về các vấn đề kinh tế, phát triển bền vững ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

"Tôi hy vọng lịch trình hội thảo sắp tới có thể giúp mình mở rộng hơn góc nhìn về nền kinh tế ở thời điểm nhiều biến động như hiện tại và áp dụng vào những công việc đầu tư, kinh doanh bản thân đang có", chàng trai chia sẻ.

Tin rằng "tuổi trẻ phải biết xông pha", An cũng xung phong đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng như kêu gọi tài trợ cho chương trình hay chuẩn bị cho sự kiện gặp mặt với Nhật Hoàng Naruhito và Thủ Tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Chàng thủ khoa của trường Ams

Đức An cảm thấy may mắn khi trước đây luôn được học tập trong những môi trường giáo dục hàng đầu cả nước. Đó là trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Đại học Ngoại thương - nơi chàng trai có cơ hội tiếp xúc với nhiều học sinh, sinh viên ưu tú.

"Confidence comes from great preparation" (tạm dịch: Sự tự tin chỉ đến từ sự chuẩn bị kỹ càng) là kim chỉ nam An liên tục theo đuổi trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Cũng nhờ môi trường học tập chất lượng, từ thời cấp 3, chàng trai SN 2001 đã có cơ hội tham gia nhiều sự kiện quốc tế để mở mang tầm mắt và tạo dựng những mối quan hệ ý nghĩa với bạn bè quốc tế.

Một trong số này phải kể đến cơ hội sang Israel tham dự Trại hè Robotics năm 2017. Chuyến đi này giúp nam sinh trường Ams cảm nhận được tinh thần ham học hỏi, đam mê công nghệ, tinh thần dám nghĩ dám làm của các bạn trẻ Do Thái - những con người nổi tiếng với sự thông minh, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Đức An tại "Trại hè Robotics" ở Israel do Đại sứ quán Israel tài trợ (Ảnh: NVCC).

Một năm sau, An cùng câu lạc bộ GreenAms 6520 Robotics Team đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi robotics lớn nhất thế giới - FIRST Robotics Competition (FRC) - diễn ra tại Sydney, Úc.

"Đây là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được sự nhỏ bé của mình ở đấu trường quốc tế. Sau hơn 6 tháng ngày đêm cùng đồng đội chuẩn bị cho cuộc thi, đội Việt Nam, với tuổi đời non trẻ chỉ 2 năm, đã vượt qua hàng chục đội thi quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm tham gia cùng nguồn lực tài chính vững mạnh để lọt vào top 25", chàng trai kể.

Tiếp đó, 2019 cũng là một năm thành công với An khi trở thành thủ khoa khối D07 (toán, hóa, tiếng Anh) của Hà Nội (top 5 cả nước) và trường Ams với tổng 3 môn là 28,9 điểm tại kỳ thi THPT quốc gia.

Những thành tựu Đức An đạt được là kết quả của quá trình học hỏi, rèn luyện không ngừng nghỉ ngay từ khi còn đi học (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về bí quyết đỗ thủ khoa, An nói rằng, trong quá trình học tập, bản thân luôn cố gắng tập trung vào hiệu suất thay vì số lượng. Xác định thời gian là có hạn, chàng trai đầu tư vào những phần trọng tâm, dám bỏ các bài tập khó, có ít khả năng xuất hiện trong đề thi.

Bên cạnh đó, việc tự tạo động lực cho bản thân và giải trí đan xen trong thời gian ôn thi liên tục hơn một năm cũng giúp An có thể duy trì năng lượng. Cách hữu hiệu với chàng trai Hà Nội là tìm cho mình một hình mẫu để ngưỡng mộ và hướng tới, cụ thể là Sumi Jo - nghệ sĩ châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy.

Đóng góp cho cộng đồng

Ngay khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, với kinh nghiệm và thành tựu đạt được, Đức An mở những lớp học phi lợi nhuận đầu tiên nhằm chia sẻ bí quyết của bản thân.

Đó là SAT SQUAD - dự án giáo dục toàn diện thông qua SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ) và STEM (chỉ các ngành học về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).

Với tinh thần học tập của một Amser (học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), An luôn định hướng SAT SQUAD với phương pháp học tập mang tính cá nhân hóa, cân bằng giữa kiến thức học thuật và phát triển tư duy phản biện, tinh thần tự học.

Bên cạnh xây dựng lộ trình tiếng Anh đầy đủ cho học sinh từ cấp 1, dự án tập trung vào khuyến khích các bạn trẻ tự tin khám phá chân trời tri thức bằng việc tối ưu hóa điểm số bài thi chuẩn hóa SAT và khai thác tiềm năng công nghệ thông qua các hoạt động bổ ích nghiên cứu STEM.

Đức An cùng các bạn học sinh đang theo học tại các trường đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới (Ảnh: NVCC).

Hơn 4 năm qua, các lớp học của An góp phần giúp nhiều học sinh đỗ vào những ngôi trường danh giá như Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa, đặc biệt là các trường thuộc khối Ivy League (gồm 8 trường đại học hàng đầu nước Mỹ) như Đại học Cornell, Đại học Columbia, Đại học Brown… và nhóm đại học hàng đầu nước Úc là Đại học Melbourne, Đại học Sydney…

"Điều khiến tôi vui hơn cả là mỗi học sinh dù thành công ở Mỹ, Úc hay quốc gia nào cũng đều trở thành người bạn rất thân với "thầy giáo trẻ" Nghiêm Đức An.

Các em từ khóa đầu tiên năm 2019 vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui, khó khăn, trải nghiệm, thành công mình có được trên con đường chinh phục giấc mơ với những thế hệ sau", chàng trai tự hào chia sẻ về sự kết nối giữa các thế hệ học sinh SAT SQUAD - điều làm nên điểm khác biệt cho lớp học.

Bản thân Đức An cũng từng là sinh viên tiêu biểu chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương.

Bên cạnh phát triển dự án SAT SQUAD, chàng trai cũng đang hoàn thiện bản thân trong lĩnh vực tài chính khi làm nhà môi giới chứng khoán và xây dựng một start-up (công ty khởi nghiệp) trong lĩnh vực bất động sản.

Với SAT SQUAD, Đức An giúp nhiều bạn trẻ như Khánh Linh - sinh viên Đại học Columbia, Mỹ (xếp hạng 2 đại học tốt nhất bởi tạp chí Forbes năm 2019) - đặt chân đến ngôi trường mà mình mơ ước (Ảnh: NVCC).

Khi chia sẻ câu chuyện của bản thân, An nghĩ rằng, nhiều người có thể thắc mắc lý do mình phân bổ thời gian vào nhiều công việc. Chàng trai tin rằng, tất cả lĩnh vực mình đang thử sức đều có mối liên hệ và hỗ trợ lẫn nhau.

"Việc dạy học trong dự án SAT SQUAD có thể coi là công việc đầu tiên, giúp tôi có cơ hội trải nghiệm cương vị nhà đầu tư thực thụ trên thị trường chứng khoán.

Hơn nữa, các công việc từ SAT SQUAD đến chứng khoán, hay dự án khởi nghiệp bất động sản đều giúp tôi cảm nhận mình đang đóng góp cho cộng đồng khi chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm mình có, kết nối nhiều người có chung đam mê và giúp họ tiến thêm một bước gần tới ước mơ", chàng trai SN 2001 bộc bạch.

Đức An cũng hy vọng, câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho những thanh niên đồng trang lứa tiếp tục theo đuổi ước mơ, hoài bão.