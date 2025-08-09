Ưu đãi trong tháng 8 mở ra cơ hội sở hữu Omoda C5 & Jaecoo J7 dễ dàng hơn

Dù là người yêu thích sự năng động, lịch lãm hay quan tâm đến công nghệ xanh, thì tháng 8 chính là cơ hội để sở hữu chiếc xe phù hợp với phong cách sống.

Chương trình "Trả trước 0 đồng - Đem xe về nhà".

Omoda C5 - Chiếc SUV C-Coupe cho người trẻ, thời trang và khác biệt

Là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ hiện đại, Omoda C5 gây ấn tượng với thiết kế coupe thời thượng, nội thất rộng rãi và công nghệ vượt trội và hàng loạt tính năng an toàn ADAS. Mẫu xe này nhận được cả 3 chứng nhận an toàn bao gồm: chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP. Khách hàng sẽ được hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ (tùy phiên bản), cùng chính sách tài chính linh hoạt dành riêng cho Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 - mẫu xe SUV C-Coupe hấp dẫn giới trẻ bởi phong cách trẻ trung và hiện đại.

“Trả trước 0 đồng - Đem xe về nhà”: Ưu đãi dành riêng cho Omoda C5 Luxury

Chỉ trong tháng 8, khách hàng lựa chọn phiên bản Omoda C5 Luxury sẽ được tham gia chương trình ưu đãi tài chính đột phá “Trả trước 0 đồng - Đem xe về nhà”, với những lợi ích thiết thực. Cụ thể, khách hàng sẽ có cơ hội lựa chọn 2 gói tài chính dưới đây.

Mua xe 0 đồng, chạm đến tự do di chuyển: Với gói "Trả trước 0 đồng - Đem xe về nhà", khách hàng có thể sở hữu xe mà chỉ cần trả trước 0 đồng. Đây là một giải pháp tài chính được thiết kế dành cho khách hàng trên toàn quốc. Khi chọn gói ưu đãi này, khách hàng sẽ được hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Omoda C5 (áp dụng theo từng phiên bản), và gói cho vay 90% giá trị xe với thời hạn vay tối đa 84 tháng (áp dụng theo điều kiện của ABBANK).

Ưu đãi lãi suất 4,99%, thêm sự lựa chọn linh hoạt cho khách hàng: Với những ai đề cao sự ổn định tài chính và tính toán lãi suất dài hạn, Omoda & Jaecoo Việt Nam mang đến phương án thứ hai không kém phần hấp dẫn vay tới 90% giá trị xe với lãi suất chỉ 4,99% cố định trong 12 tháng đầu tiên (áp dụng theo dòng xe).

Đây là cơ hội để khách hàng sở hữu một chiếc SUV coupe thời thượng, hiện đại và an toàn, mà vẫn dễ dàng kiểm soát chi phí ban đầu, một lựa chọn thích hợp cho khách hàng trẻ và gia đình đang tìm kiếm chiếc xe đầu tiên của mình.

J7 PHEV (SHS) - mẫu xe được ưa chuộng bởi phong cách lịch lãm và cộng nghệ Super Hybrid System độc quyền (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Jaecoo J7 & J7 PHEV (SHS): Hai cá tính SUV, một lựa chọn đáng cân nhắc

Nếu người dùng đang tìm kiếm một mẫu SUV mạnh mẽ, bệ vệ và đậm chất cá nhân, Jaecoo J7 chính là ứng cử viên sáng giá. Với thiết kế ngoại thất vững chãi, nội thất tinh tế và cảm giác lái chắc chắn, mẫu xe này mang đến trải nghiệm lái ổn định và đầy tự tin trong phân khúc SUV tầm trung. Trong tháng 8, phiên bản J7 Flagship được hỗ trợ tới 80% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu chiếc SUV phong cách này với chi phí hợp lý hơn.

Song hành với đó, Jaecoo J7 PHEV (SHS) - phiên bản hybrid thông minh sử dụng công nghệ Super Hybrid System - là lựa chọn cho những ai ưu tiên công nghệ xanh, tiết kiệm và tiện lợi. Xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng chỉ 0,52l/100km, không cần sạc điện, vận hành êm ái như xe thuần điện mà không bị phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc. Trong tháng 8, khách hàng mua J7 PHEV (SHS) sẽ được hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ và tặng kèm bộ sạc cầm tay, đây là phụ kiện hữu ích cho hành trình dài và trải nghiệm di chuyển linh hoạt hơn.

Nội thất Omoda C5 tinh tế, trọn vẹn từng cảm xúc (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Cam kết lâu dài, hướng tới người dùng Việt

Omoda & Jaecoo Việt Nam không chỉ mang đến các mẫu xe thời thượng, mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững thông qua việc cung cấp chế độ bảo hành lên đến 7 năm/1 triệu km cho xe và 10 năm/1 triệu km cho động cơ và pin, hệ thống nhà phân phối dự kiến đạt con số 39 vào cuối năm 2025 và xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026, đánh dấu bước tiến chiến lược nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước và nâng cao năng lực hậu mãi.

Cả 3 mẫu xe của Omoda & Jaecoo Việt Nam đều được bảo hành ấn tượng trên toàn thị trường (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Ba mẫu xe, ba cá tính, một cơ hội để sở hữu, với chính sách ưu đãi rõ ràng, quà tặng thiết thực và gói vay tài chính linh hoạt, đây là thời điểm thích hợp để mua xe với mức chi phí hợp lý.

Truy cập website https://omodajaecoo.vn hoặc đến đại lý gần nhất để nhận tư vấn và trải nghiệm thực tế.