Xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển kinh tế vùng "lõi nghèo"

Thời gian qua, Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai Dự án 1 (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) với mục tiêu trọng tâm là xây dựng cơ sở hạ tầng liên kết vùng, thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại các huyện nghèo (cũ), xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Liên quan đến tiểu dự án 2 triển khai đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022–2025, 69 công trình giao thông trọng điểm được đầu tư, cùng 67 công trình duy tu bảo dưỡng các tuyến đường liên xã tại 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh (theo Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022).

Mục tiêu nhằm tạo sự đột phá trong phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và lưu thông hàng hóa, qua đó nâng cao thu nhập, từng bước đưa các địa phương ra khỏi danh sách huyện nghèo.

Nhiều công trình được đầu tư phát triển tại khu vực khó khăn (Ảnh minh họa: Thành Đông).

Đến đầu năm 2025 đã có 3 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát nghèo, đánh dấu bước tiến quan trọng của chương trình. Dù con số chưa lớn, nhưng đây là kết quả tích cực, minh chứng cho hiệu quả của chính sách và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân.

Theo báo cáo tổng kết, trong giai đoạn 2021-2025, tổng số công trình được đầu tư xây dựng mới trong khuôn khổ dự án 1 là 2.547 công trình, trải khắp các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Cụ thể có 1.396 công trình giao thông được đầu tư, mở rộng và nâng cấp, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối các vùng sản xuất, chợ đầu mối, trung tâm dịch vụ.

Bên cạnh đó là 265 công trình thủy lợi được xây dựng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, chống hạn mặn, góp phần nâng cao năng suất nông nghiệp; 472 công trình giáo dục được đầu tư, bao gồm trường học, phòng học, nhà bán trú, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng sâu, vùng xa đến trường.

Ngoài ra còn có 41 công trình y tế, 96 công trình nước sạch, 161 công trình văn hóa, 51 công trình điện và 65 công trình khác hoàn thành, góp phần trực tiếp cải thiện chất lượng dịch vụ cơ bản cho người dân.

2.273 công trình duy tu, bảo dưỡng được triển khai đồng loạt, bảo đảm duy trì hiệu quả sử dụng và độ bền vững của hệ thống hạ tầng đã có. Nhờ đó, người dân ở nhiều vùng trước đây cách trở, thiếu điện, nước, trường, trạm, nay đã có điều kiện sống tốt hơn, sinh kế được mở rộng và sản xuất thuận lợi hơn.

Thông qua triển khai dự án này, hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ đã tạo bước chuyển lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là khu vực bãi ngang ven biển miền Trung và vùng hải đảo phía Nam.

Các tuyến đường liên xã, liên thôn được mở rộng, giúp người dân thuận tiện trong giao thương, tiếp cận thị trường, phát triển các mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Việc đầu tư các công trình thủy lợi, cấp nước sạch đã góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ canh tác và sinh hoạt, cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Trường học, trạm y tế được xây mới, sửa chữa giúp nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và người già.

Nhiều công trình văn hóa, điện chiếu sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng cũng góp phần củng cố khối đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Từ đó, bộ mặt nông thôn vùng nghèo đã thay đổi rõ rệt – từ những con đường đất lầy lội, nay nhiều nơi đã có đường bê tông, cầu kiên cố, điện sáng, nhà kiên cố và các công trình công cộng khang trang.