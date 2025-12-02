Nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống để giảm nghèo bền vững

Theo đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đang phát triển duy trì được tốc độ giảm nghèo đa chiều ổn định suốt hơn hai thập kỷ.

Những chính sách tập trung vào giáo dục, y tế, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống đã giúp tỷ lệ nghèo giảm mạnh ở nhiều vùng miền, đặc biệt tại khu vực miền núi và vùng sâu, vùng xa.

UNDP đánh giá cao cách Việt Nam chuyển hướng từ “giảm nghèo theo thu nhập” sang “giảm nghèo đa chiều”, giúp người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ cơ bản và tăng khả năng thoát nghèo bền vững.

Hội thi truyền thông về giảm nghèo bền vững (Ảnh: Quách Tuấn).

Không chỉ đánh giá cao thành tựu, nhiều tổ chức quốc tế còn đồng hành bằng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay ưu đãi và tài trợ trực tiếp cho cộng đồng. UNICEF hợp tác với nhiều tỉnh khó khăn nhằm nâng cao dịch vụ dinh dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em – một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Đặc biệt, tổ chức quốc tế ghi nhận tinh thần tự lực, tự vươn lên của người dân Việt Nam. Sự chuyển biến này thể hiện qua việc người dân chủ động học nghề, tham gia tổ hợp tác, phát triển mô hình sinh kế mới và mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Tại các tỉnh miền núi, ý thức xây dựng đời sống văn hóa, giảm hủ tục lạc hậu và chú trọng giáo dục con cái đang góp phần tạo nền tảng quan trọng cho giảm nghèo bền vững.