Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở Quảng Trị

Ngày 8/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương phối hợp các đơn vị vũ trang tổ chức lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ.

Các hài cốt liệt sỹ do Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phát hiện và cất bốc tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh từ ngày 13/8 đến nay.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân các liệt sỹ (Ảnh: Xuân Diện).

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 0,8-1m, bọc trong bao tử sỹ, tăng nguyên tấm, còn nguyên xương, răng và nhiều di vật như vải dù, dây dù, vỏ đạn, dây thông tin, cúc áo, bút, ống thủy tinh…

Đáng chú ý, một trong 14 hài cốt liệt sỹ kèm theo thẻ nhôm đeo tay khắc dòng chữ “SH-18-15X”, căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ từng là chiến trường ác liệt, gắn với các địa danh Đường 9, Khe Sanh.

Hài cốt liệt sỹ được đưa về khu vực an táng (Ảnh: Xuân Diện).

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, chính quyền xã Khe Sanh cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng, liệt sỹ.

Sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sỹ được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Khe Sanh.