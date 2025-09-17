Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ tại khu di tích gần Thành cổ Quảng Trị

Ngày 17/9, tin từ Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ tại phường Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sỹ được phát hiện trong quá trình cải tạo, tu bổ di tích Trường Bồ Đề, ở phường Quảng Trị. Hài cốt nằm ở độ sâu 0,6m, bọc trong tăng, võng, dù bộ đội, cùng nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn súng AK…

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Xuân Diện).

Chính quyền và đơn vị quân đội đang tổ chức bảo quản, hương khói chu đáo các hài cốt liệt sỹ, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại di tích Trường Bồ Đề.

Trường Bồ Đề là một phần trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, đây là công trình hiếm hoi còn sót lại sau 81 ngày đêm mùa Hè "đỏ lửa" năm 1972.

Di tích Trường Bồ Đề (Ảnh: Tiến Thành).

Năm 1972, trong cuộc chiến đấu chống chiến dịch phản kích tái chiếm thị xã Quảng Trị của Mỹ - Ngụy, Trường Bồ Đề trở thành một trong những chốt chiến đấu quan trọng của quân ta, đánh trả hàng trăm đợt phản kích của địch.

Di tích Trường Bồ Đề đang được tu bổ, gia cố chống xuống cấp, cải tạo sân vườn, xây mới cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ.