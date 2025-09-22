8 hài cốt liệt sỹ phát lộ ở Thành cổ Quảng Trị và di tích lân cận

Ngày 22/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Quảng Trị, đã đến thắp hương, viếng các liệt sỹ vừa được quy tập tại phường Quảng Trị và xã Khe Sanh.

Các hài cốt liệt sỹ được Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) quy tập từ ngày 13/8 đến nay.

Di tích Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Tại phường Quảng Trị, từ ngày 14 đến 22/9, Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đã khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị và 2 hài cốt liệt sỹ tại khuôn viên di tích lịch sử Trường Bồ Đề.

Các hài cốt được chôn sâu 0,6-1m, bọc trong tăng, võng dù bộ đội, kèm theo nhiều di vật như xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK… Các hài cốt liệt sỹ đã được đưa về quàn tại Nhà văn hóa khu phố 3, phường Quảng Trị và nhà tiếp đón Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Tại xã Khe Sanh, từ ngày 13/8 đến 22/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, đã tìm kiếm, cất bốc được 14 hài cốt liệt sỹ ở thôn Xa Re. Các hài cốt liệt sỹ nằm ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong bao tử sỹ, kèm nhiều di vật.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị dâng hương các liệt sỹ (Ảnh: Xuân Diện).

Tại các nơi đến viếng, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã dâng hương, kính cẩn nghiêng mình, thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên hai đội quy tập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, khảo sát kỹ địa bàn, nắm thông tin kịp thời để công tác tìm kiếm, quy tập đạt kết quả tốt.