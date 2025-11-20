Điện Biên: Trao "cần câu" để phụ nữ vươn lên thoát nghèo

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2020-2025, tỉnh Điện Biên đã tận dụng mọi nguồn lực để triển khai, nhân rộng trên 200 mô hình giảm nghèo, mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 8.000-8.300 lao động, giúp người dân có kỹ năng nghề, mở rộng sản xuất và tham gia thị trường lao động.

Song song với đó, hệ thống tín dụng chính sách xã hội được củng cố, hàng nghìn hộ nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ. Đây là cơ hội để các gia đình, đặc biệt là chị em phụ nữ triển khai các mô hình sinh kế phù hợp với gia đình, giúp nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Tại xã Núa Ngam (tỉnh Điện Biên), hàng chục hộ gia đình đã được trao sinh kế để vươn lên thoát nghèo từ cây mít Thái. Mô hình này được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Khu vực 2 hỗ trợ xây dựng với diện tích hơn 24ha, trên 120 hộ tham gia; trong đó có gần 90 hộ nghèo và cận nghèo. Người dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống và liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp bao tiêu, thu mua sản phẩm.

Gia đình chị Lò Thị Dung, bản Ta Lét 1, xã Núa Ngam hiện trồng hơn 300 cây mít Thái trên diện tích 5.000m2. Chị Dung cho biết: “Trước đây gia đình tôi chỉ trồng ngô, sắn nên thu nhập bấp bênh. Nay được nhà nước hỗ trợ giống mít Thái cùng với hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc giúp gia đình mở ra hướng làm kinh tế mới. Cây mít dễ trồng, lại hợp với đất ở đây, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cây lên đều”.

Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ Điện Biên thoát nghèo bền vững (Ảnh: Tấn Thông).

Chị Dung cũng ước tính, chỉ khoảng 10 tháng nữa, vườn mít sẽ cho lứa quả đầu tiên. Với giá bán khoảng 15.000 đồng/kg như hiện nay, mỗi trái nặng trung bình từ 10kg, mô hình này sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình có điều kiện vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Tương tự, gia đình bà Lò Thị Doan, xã Thanh An từng là hộ nghèo nhiều năm liền. Dù vợ chồng chăm chỉ lao động nhưng nguồn thu nhập chỉ phụ thuộc vào nương ngô, nương sắn nên may mắn lắm là kiếm đủ ăn cho cả gia đình. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, gia đình bà Doan được hỗ trợ một con bò sinh sản.

Cùng với đó, cán bộ địa phương hướng dẫn gia đình làm chuồng trại, trồng cỏ voi để có nguồn thức ăn ổn định cho bò. Bà Doan được tham gia tập huấn kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản.

Nhờ đó, bò giống sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, từ một con bò do Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ đã đẻ thêm 2 lứa bê. Vợ chồng bà quyết định giữ lại hai con bê để tiếp tục nhân đàn, mở ra cơ hội thoát nghèo cho gia đình.

“Hai vợ chồng tôi đều bảo nhau phải chăm sóc bò cho tốt để gia đình sớm thoát nghèo. Hiện gia đình đã có ba con bò, với đà sinh trưởng này, đàn bò của gia đình sẽ ngày càng tăng lên. Đây là tài sản lớn đối với gia đình tôi. Gia đình tôi cảm ơn sự hỗ trợ của Nhà nước”, bà Doan xúc động nói.

Nhờ được vay vốn ưu đãi từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình bà Phạm Thị Mơ ở xã Mường Ảng mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Trên diện tích hơn 1ha đất vườn, gia đình bà trồng cà phê, cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ đó, kinh tế gia đình bà được nâng lên so với trước.

Thực tế cũng cho thấy, trao sinh kế cho người dân là một trong những chủ trương đúng đắn của chương trình giảm nghèo bền vững. Thay vì hỗ trợ đơn thuần, các dự án và tiểu dự án thành phần đã chuyển sang tạo điều kiện để người dân tự chủ sản xuất, tự tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Sự kết hợp giữa nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề gắn với thực tiễn và chuyển giao khoa học kỹ thuật đang hình thành nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển kinh tế nông thôn.

Khi người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số được “trao cần câu” thay vì “cho con cá”, họ không chỉ có cơ hội thoát nghèo mà còn từng bước vươn lên làm giàu, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Đây chính là yếu tố cốt lõi để công tác giảm nghèo đạt được tính bền vững, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước.

Xuân Mai