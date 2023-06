TPHCM: Số người thất nghiệp tương đương năm 2022

Cục Thống kê TPHCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số này tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5 ước tính tăng 1,6% so với tháng trước cho thấy tín hiệu tích cực về sự phục hồi của ngành công nghiệp thành phố. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số này giảm 4,9% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê TPHCM nhận định, tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 5 có khởi sắc hơn so với tháng trước nhưng doanh nghiệp vẫn phải đối diện nhiều khó khăn khi thiếu đơn hàng sản xuất, công nhân thiếu việc làm, áp lực trả lãi vay ngân hàng.

Tình hình sản xuất công nghiệp có khởi sắc hơn so với tháng trước nhưng doanh nghiệp vẫn phải đối diện nhiều khó khăn khi thiếu đơn hàng sản xuất (Ảnh minh họa: Hải Long).

Chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 5 tăng 0,2% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số lao động giảm 2,8% so với cùng kỳ.

Một số ngành có chỉ số lao động tăng như: sản xuất xe có động cơ tăng 30,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 21,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 18,7%.

Một số ngành có chỉ số lao động giảm như: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 21,2%; thoát nước và xử lý nước thải giảm 16,3%; sản xuất kim loại giảm 13%.

Cũng theo báo cáo này, trong tháng 5, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần 28.000 lượt người, nâng tổng số giải quyết việc làm trong 5 tháng là hơn 136.000 lượt người, đạt 45,5% kế hoạch năm; có hơn 12.000 chỗ việc làm mới được tạo ra, nâng tổng số việc làm mới trong 5 tháng là gần 61.000, đạt 43,6% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu, các cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận 47.400 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 43.409 người lao động đủ điều kiện.

Khấu trừ số liệu giải quyết bảo hiểm thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm thì riêng tháng 5, thành phố có hơn 15.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số lượng thất nghiệp 5 tháng đầu năm 2023 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trước đó, trong quý 1/2023, TPHCM chỉ có hơn 27.000 trường hợp đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn 6.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 4, thành phố chỉ có hơn 4.900 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. So với tháng 4/2022, số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm rất nhiều (tháng 4/2022 có hơn 13.400 trường hợp).

Tính chung cả 4 tháng đầu năm, thành phố có hơn 32.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, thấp hơn 4 tháng đầu năm 2022 đến 12.000 trường hợp.

Chính vì số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 tăng cao đã kéo số lượng tổng cộng trong 5 tháng đầu năm 2023 lên mức ngang bằng với 5 tháng đầu năm 2022.