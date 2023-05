Ngành nghề nào giảm lao động lớn nhất ở TPHCM năm 2023?

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 của Cục Thống kê TPHCM, tình hình giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 4, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần 30.000 lượt người, nâng tổng số giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm 2023 là gần 109.000 lượt người, đạt 36,2% kế hoạch năm.

Về tạo việc làm mới, trong tháng có hơn 12.300 chỗ việc làm mới được tạo ra, nâng tổng số việc làm mới trong 4 tháng đầu năm 2023 là gần 48.900, đạt 34,9% kế hoạch năm.

Tổng số lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 là 96 người, chủ yếu ở Hàn Quốc, Nhật Bản.

Về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tính từ đầu năm tới nay, thành phố đã tiếp nhận gần 32.300 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 28.600 người lao động đủ điều kiện.

Số liệu giải quyết việc làm và bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 tại TPHCM.

Khấu trừ số liệu giải quyết bảo hiểm thất nghiệp trong quý 1/2023 thì trong tháng 4, thành phố chỉ có hơn 4.900 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 1.500 người lao động đủ điều kiện.

So với tháng 4/2022, số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm rất nhiều (tháng 4/2022 có hơn 13.400 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tuy nhiên, nếu so sánh 4 tháng đầu năm 2023 với cùng kỳ năm 2022 thì số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp có giảm nhưng tỷ lệ giảm không cao như riêng trong tháng 4/2023 (4 tháng đầu năm 2022 có hơn 43.300 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Trước đó, trong quý 1/2023, TPHCM chỉ có hơn 27.000 trường hợp đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn 6.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Số người lao động đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp của quý 1/2023 cũng ít hơn quý 1/2022 5.000 người.

Con số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với lực lượng lao động ở khu vực chính thức. Tính đến hết quý 1/2023, TPHCM có hơn 2,5 triệu lao động ở khu vực chính thức tham gia bảo hiểm xã hội, số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 2,45 triệu người.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 4 không thay đổi so với tháng trước và giảm 2,4% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, chỉ số lao động giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, một số ngành có chỉ số lao động tăng như: Sản xuất kim loại tăng 28,1%; sản xuất thiết bị điện tăng 22,9%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 17,5%. Một số ngành có chỉ số lao động giảm như: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 19,1%; sản xuất đồ uống giảm 18,9%; dệt giảm 11,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 10,4%.