Thợ nướng cá mỏi tay không kịp phục vụ, nghề phụ mang lại một vốn bốn lời

Mùa khai thác cá trích diễn ra từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hàng năm. Khai thác cá trích gần bờ, chi phí thấp là lựa chọn của nhiều ngư dân xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An). Với chiếc bè mảng ra khơi từ rạng sáng kéo dài khoảng 4 giờ, ngư dân có thể kiếm trên dưới 1 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Phụ nữ làng biển mỏi tay nướng cá trích ngay tại bãi biển (Video: Hoàng Lam).

Cá trích được đánh bắt ở vùng biển gần bờ nên không cần cấp đông, giữ được độ tươi, ngon. Cá trích là một trong những loại cá giàu axit béo omega-3, nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu trong khi đó giá lại rẻ, dao động từ 14.000 đồng đến 20.000 đồng/kg.

Phần lớn sản lượng cá trích khai thác được nhập cho các cơ sở thu mua, chế biến hải sản. Phần còn lại được người dân ở đây nướng, bán tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Hằng (xóm Thái Thịnh, xã Hải Châu) cho biết: "Cứ đến mùa cá trích là tôi ra đây nướng cá, công việc cũng chỉ kéo dài vài tháng nên tranh thủ kiếm thêm ít đồng. Hồi trước nướng túc tắc thôi, năm nay người dân trong xã, ngoài xã kéo đến thưởng thức tại chỗ nên nướng nhiều hơn".

Với một chậu than củi, bắc khung sắt phía trên, đôi đũa dài, bà Bùi Thị Cảnh (xã Hải Châu) thoăn thoắt xếp, lật cá để phục vụ khách. Thông thường công việc nướng cá của bà Cảnh và các chị trong xóm diễn ra từ khoảng 8h khi bè vừa cập bờ và kéo dài đến tầm giữa trưa.

Cá nướng than hoa ngay khi vừa lên bờ nên luôn giữ được vị tươi ngon. Cá trích tuy nhiều vảy và xương dăm nhưng thịt trắng, dày, nhiều chất dinh dưỡng. "Trung bình mỗi buổi tôi nướng khoảng nửa tạ cá trích, hôm nay có đoàn khách 40 người đặt nên nướng nhiều hơn", bà Cảnh cho hay.

Người dân xã Hải Châu ra bờ biển thưởng thức cá trích nướng. Các điểm nướng cá phục vụ cá trích nướng giá 50.000-60.000 đồng/kg ăn kèm rau sống, bún, lá nem cuốn và nước chấm.

Cá trích tươi nướng than cuộn rau sống, bún chấm muối tiêu chanh hoặc nước mắm ớt dậy vị béo, thơm, bùi, lạ miệng mà không ngán.

Nghe nhiều về món cá trích nướng cuốn bún, rau sống, chị Hà Thị Hằng (phường Vinh Hưng, Nghệ An) và bạn đi công tác qua xã Hải Châu đã ghé thưởng thức.

"Món ăn dân dã nhưng ngon, lạ miệng, giá cũng phải chăng, đoàn chúng tôi 3 người nhưng chỉ hết 120.000 đồng. Cảm giác thưởng thức hải sản tươi ngon ngay bên bờ biển cũng là trải nghiệm thú vị", chị Hằng chia sẻ.

Công việc này mang lại cho những người nướng cá trích thu nhập trên dưới 300.000 đồng/buổi hoặc cao hơn tùy thuộc vào lượng khách đến thưởng thức, mua làm quà.

Theo đại diện lãnh đạo xã Hải Châu, để phát huy giá trị kinh tế từ hoạt động đánh bắt, chế biến hải sản gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, địa phương cũng đã triển khai một số phần việc. Bên cạnh đó, an ninh trật tự dọc tuyến đường ven biển qua khu vực được chú trọng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách khi đến thưởng thức, trải nghiệm.