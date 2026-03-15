Nam thạc sĩ về quê phá cà phê trồng nho, thu tiền tỷ mỗi năm

Giữa bạt ngàn cà phê tại thôn Hưng Bình - Tân Hợp, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai, một vườn nho xanh mướt của anh Võ Hoàn Hảo (SN 1989, trú phường Thống Nhất, Gia Lai) đã trở thành điểm đến quen thuộc, thu hút đông đảo người dân, du khách vào mỗi dịp cuối tuần.

Anh Hảo, chủ vườn nho, chia sẻ niềm đam mê với nông nghiệp hữu cơ từ thuở nhỏ. Để hiện thực hóa ước mơ, anh đã nỗ lực học tập và trúng tuyển ngành Bảo vệ thực vật tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Sau nhiều năm kiên trì, anh Hảo đã sở hữu hàng nghìn cây nho, cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp, anh Hảo làm việc tại một nông trường cà phê. Tuy nhiên, với khát khao đổi mới, anh đã mạnh dạn phá bỏ 1,2ha cà phê cằn cỗi của gia đình để thử nghiệm trồng măng tây, rau sạch, dâu tây và đặc biệt là nho tại xã Ia Hrung.

Toàn bộ tiền lương tích góp được đều được anh đầu tư vào việc thử nghiệm, đánh giá khả năng thích nghi của các loại cây trồng với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.

Những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian nan, anh Hảo liên tục đối mặt với khó khăn về chi phí đầu tư, đầu ra sản phẩm và dịch bệnh, khiến nhiều loại cây trồng thất bại. Để toàn tâm toàn ý cho nông nghiệp, năm 2021, anh quyết định nghỉ việc tại nông trường cà phê.

Các du khách đến trải nghiệm, thưởng thức nho ngay tại vườn (Ảnh: Chí Anh).

Anh Hảo mạnh dạn đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm và vốn vay để trồng nho kết hợp du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc không hề dễ dàng. Nhiều lần, cây nho vừa bén rễ đã bị sâu bệnh tấn công hoặc chết dần do chưa thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của Tây Nguyên.

Theo anh Hảo, nhiều giống nho đưa từ nơi khác về không thích nghi được với thổ nhưỡng, thời tiết ở Gia Lai, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

“Nhiều người xung quanh khuyên tôi nên bỏ vì cho rằng cây nho chỉ hợp với Ninh Thuận (cũ) hay vùng khí hậu khô nóng. Từ kiến thức đã học, tôi vẫn kiên trì học hỏi kỹ thuật chăm sóc với quyết tâm đưa cây nho phát triển tại địa phương này”, anh Hảo chia sẻ.

Để tích lũy kinh nghiệm, anh Hảo nhiều lần đến các vùng trồng nho ở Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) để học hỏi kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Sau nhiều năm mày mò, anh Hảo hiện sở hữu hơn 4.000 cây nho, với các giống chủ lực như nho Mỹ không hạt, 2 giống nho Nhật và giống nho men rượu.

Trong quá trình làm nông nghiệp, anh còn theo học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM để bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ thuật canh tác.

Anh Hảo đã mở rộng diện tích, xây dựng mô hình theo hướng du lịch trải nghiệm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Với hơn 4.000 cây nho, vườn của anh Hảo cho thu hoạch 2 vụ mỗi năm, sản lượng ước đạt gần 5 tấn. Nho được bán trực tiếp cho du khách tham quan và các cửa hàng trái cây sạch trên địa bàn với giá 120.000-300.000 đồng/kg. Nhờ đó, mô hình trồng nho mang lại cho anh doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Krung Dam Đoàn, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, đánh giá cao sự kiên trì của anh Hảo trong việc đưa cây nho phát triển trên vùng đất bazan. Theo ông Đoàn, mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

"Việc mạnh dạn thử nghiệm cây trồng mới trên vùng đất vốn quen với cà phê cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm của người trẻ. Nhận thấy mô hình có tiềm năng phát triển, chính quyền xã đã hỗ trợ một phần kinh phí để anh Hảo mở rộng sản xuất, quảng bá hình ảnh du lịch ở địa phương", ông Đoàn nhấn mạnh.