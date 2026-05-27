Tài xế "vòi" 3 triệu đồng và sự thật khiến du khách Philippines bật cười

Tạo thiện cảm ngay khi khách bước lên xe

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống hài hước giữa một nam tài xế ở Sa Pa (Lào Cai) và nhóm du khách đến từ Philippines, thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng.

Trong clip, nam tài xế bất ngờ hỏi nhóm khách: “Các bạn có 3 triệu đồng tiền mặt không?”. Câu hỏi khiến các vị khách nước ngoài thoáng bối rối vì tưởng tài xế đang "vòi tiền".

Tình huống hài hước giữa nam tài xế Sa Pa và nhóm khách Philippines thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội (Clip: NVCC).

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh liền bật cười và nói tiếp: “Nếu không có thì các bạn nhớ thắt dây an toàn nhé”, đồng thời giải thích rằng nếu vi phạm quy định giao thông, anh có thể bị xử phạt hành chính.

Cách nhắc nhở dí dỏm, duyên dáng của nam tài xế khiến cả xe bật cười. Không khí chuyến đi vì thế cũng trở nên gần gũi, thoải mái hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Văn Hoàng (ngụ tại Sa Pa, Lào Cai) cho biết đây là một trong những tình huống đáng nhớ trong hơn 2 năm làm tài xế xe công nghệ kiêm tài xế du lịch tại địa phương.

“Hôm đó tôi thấy khách quên thắt dây an toàn. Để vừa nhắc nhở vừa tạo không khí vui vẻ, hòa đồng, tôi mới nói vui như vậy để chọc cười du khách”, anh Hoàng kể.

Theo nam tài xế, phần lớn khách quốc tế đều rất hợp tác khi được nhắc nhở về các quy định giao thông tại Việt Nam.

“Mọi người đều vui vẻ và phối hợp nhiệt tình. Thực ra ở nước họ, quy định thắt dây an toàn trên ô tô cũng rất nghiêm khắc, nên hầu như không ai phản ứng hay từ chối chấp hành”, anh nói.

Nam tài xế ở Sa Pa cho biết anh thường chọn cách giao tiếp vui vẻ để tạo không khí gần gũi với du khách quốc tế (Ảnh: NVCC).

Dù tự nhận chỉ biết tiếng Anh “bồi”, anh Hoàng chia sẻ khả năng giao tiếp ngoại ngữ chủ yếu đến từ quá trình làm nghề và tiếp xúc với khách quốc tế mỗi ngày.

Gắn bó với nghề hơn 2 năm, anh Hoàng cho hay công việc của anh không đơn thuần chỉ là đưa đón khách, mà đôi khi còn giống một hướng dẫn viên địa phương.

Ngoài việc chở khách tham quan, anh thường tranh thủ giới thiệu thêm về văn hóa bản địa, ẩm thực vùng cao và những trải nghiệm đặc trưng của Sa Pa.

“Tôi luôn cố gắng phục vụ khách hết mình, xem họ như người thân hoặc bạn bè của mình. Nếu khách gặp khó khăn gì thì mình sẵn sàng hỗ trợ. Đó là một trong những kỹ năng mà du khách quốc tế dạy cho tôi”, anh nói.

Trong suốt thời gian làm nghề, nam tài xế còn giữ một cuốn sổ nhật ký đặc biệt để du khách quốc tế ghi lại cảm nhận về Sa Pa, về Việt Nam cũng như con người địa phương sau mỗi chuyến đi.

“Cuốn sổ đó với tôi rất quý. Giá trị của nó không nằm ở tiền bạc mà là kỷ niệm và tình cảm của du khách dành cho mình. Qua những dòng chia sẻ đó, tôi cũng biết bản thân còn thiếu sót ở đâu để cố gắng hoàn thiện dịch vụ tốt hơn”, anh bày tỏ.

Kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ không ngừng học hỏi

Theo anh Hoàng, lượng khách quốc tế đến Sa Pa ngày càng đông và dành nhiều thiện cảm hơn cho du lịch Việt Nam. Trong số đó, anh đặc biệt ấn tượng với du khách Philippines và Singapore bởi cách đối đãi lịch sự, thân thiện và tôn trọng người làm dịch vụ.

Cuốn sổ lưu bút ghi cảm nhận của du khách quốc tế được anh Hoàng xem là tài sản tinh thần quý giá sau nhiều năm làm nghề (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, phía sau những chuyến xe đầy tiếng cười là không ít áp lực nghề nghiệp. Ngoài chạy xe công nghệ, anh Hoàng còn nhận chở khách tham quan dài ngày tại các điểm du lịch ở Sa Pa. Có những hôm anh bắt đầu công việc từ 5h30 và đến tối muộn mới trở về nhà nên nam tài xế có rất ít thời gian dành cho gia đình.

“Làm nghề này giống như làm dâu trăm họ. Có đoàn khách đối xử tử tế nhưng cũng có người khiến tài xế áp lực”, anh chia sẻ.

Nam tài xế kể không ít lần khách yêu cầu anh phải có mặt đúng giờ, nhưng khi anh đến nơi lại phải chờ 1-2 tiếng mới có thể xuất phát.

“Một số khách khá khó tính hoặc ứng xử chưa lịch sự khiến nhiều anh em làm dịch vụ chịu rất nhiều áp lực”, anh nói.

Theo anh Hoàng, một số du khách còn thường xuyên thay đổi lịch trình vào phút chót hoặc phát sinh thêm nhiều yêu cầu ngoài kế hoạch ban đầu. Dù vậy, anh vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, hỗ trợ khách trong khả năng của mình để chuyến đi diễn ra thuận lợi nhất.

Bù lại, công việc cũng mang đến cho anh nhiều kỷ niệm đẹp và những mối quan hệ đặc biệt. Sau mỗi chuyến đi, nhiều du khách vẫn giữ liên lạc với anh, thường xuyên hỏi thăm về cuộc sống và gia đình.

“Nhiều khách quý mình như bạn bè. Có người còn nói sau này nếu tôi sang nước họ thì họ sẽ đón tiếp nhiệt tình”, anh kể.

Không chỉ chở khách tham quan, anh Hoàng còn giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa cho du khách nước ngoài (Ảnh: NVCC).

Để đáp lại tình cảm của du khách, anh Hoàng nhiều lần mời du khách quốc tế về nhà dùng bữa để họ có cơ hội trải nghiệm đời sống thường ngày của người dân vùng cao Sa Pa.

Dù công việc khá vất vả, anh Hoàng cho biết điều khiến anh tiếp tục gắn bó với nghề chính là những trải nghiệm đáng nhớ và tình cảm nhận được từ du khách quốc tế. Công việc này cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập tương đối ổn định, trung bình khoảng 1,5 triệu đồng mỗi ngày, chưa kể tiền khách “tip” thêm sau mỗi chuyến đi.

Đổi lại, nam tài xế cho rằng bản thân phải liên tục trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, kiến thức về văn hóa, lịch sử và du lịch bản địa để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

“Tôi nghĩ mỗi người làm du lịch đều có trách nhiệm góp phần tạo hình ảnh đẹp cho Sa Pa và Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”, anh chia sẻ.