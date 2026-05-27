Người lao động “nóng phát rét” khi làm việc giữa trời nắng đỉnh điểm

Ba ngày qua, nhiều địa phương tại Nghệ An ghi nhận nền nhiệt cao, có nơi từ lên tới hơn 39 độ C. Tuy nhiên, nền nhiệt người dân cảm nhận thực tế ngoài trời vào khung giờ cao điểm từ 10h đến 15h cao hơn.

Ông Phạm Văn Toàn (trú xã Lam Thành, Nghệ An) nhận khoán hoàn thiện lát đá giáp nối giữa lòng đường và vỉa hè trên tuyến đường An Dương Vương, phường Trường Vinh, Nghệ An.

Dù trời nắng nóng nhưng ông Toàn phải bắt đầu công việc từ 14h để tránh ảnh hưởng đến người đi đường (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong khi bà Vân, vợ ông, kín mít trong chiếc khăn bông lót dưới nón, trùm kín mặt và cổ, trang bị thêm áo điều hòa thì ông Toàn chỉ mặc một áo lót, áo bảo hộ lao động và đội mũ cối.

Trước khi lát đá, ông phải dùng xà beng, khoan kim loại để xới lớp bê tông lên. Dưới cái nắng bỏng rát, khuôn mặt ông đen bóng, lóa đi trong lớp mồ hôi như tắm. “Nhiệt độ ngoài trời cảm nhận được phải lên đến hơn 50 độ C. Có những lúc tôi có cảm giác nóng đến phát rét, ớn lạnh”, người đàn ông này chia sẻ.

Khuôn mặt người đàn ông đen bóng bởi nắng và mồ hôi (Ảnh: Hoàng Lam).

Làm việc ngoài trời nắng nóng tầm 14h nhưng ông Toàn phải chấp nhận bởi thời điểm này ít người tham gia giao thông hơn, việc thi công an toàn hơn và ít ảnh hưởng đến người đi đường.

Dưới cái nắng gay gắt, người đàn ông này làm việc khoảng tầm 30 phút phải nghỉ một lần, uống cốc nước mát vợ chuẩn bị sẵn để lấy lại sức. Công việc bình thường dự tính khoảng một ngày thì nay phải làm đến một ngày rưỡi hoặc hơn.

Trong khi đó, tại công trường xây dựng công trình nhà ở trên đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Văn Thái cùng nhóm thợ của mình đang tăng tốc hoàn thiện cốp-pha để kịp cho chủ nhà đổ bê tông tầng 2.

Anh Thái và anh em trong gia đình quê xã Yên Trung (Nghệ An) lập tổ thợ chuyên đóng cốp-pha cho các công trình nhà ở. Thông thường chủ nhà đã xem ngày để đổ bê tông nên công việc của tổ thợ không thể chậm trễ.8

Công nhân đóng cốp-pha trằn mình trong nắng nóng gay gắt (Ảnh: Hoàng Lam).

“Công việc của chúng tôi là khoán chứ không phải làm ngày công nhưng phải hoàn thành cho kịp tiến độ. Nắng phải tìm cách khắc phục mà làm thôi”, người đàn ông này cho biết.

Để tránh nắng, tổ thợ phải đẩy thời gian làm việc buổi sớm lên lúc 6h, đến tầm 10h sẽ nghỉ ngơi, chiều bắt đầu từ 14h, có thể nghỉ muộn hơn thường lệ khoảng một tiếng. Các nam lao động trang bị mũ, khăn và áo điều hòa để giảm nhiệt cho cơ thể dưới sức nóng hầm hập từ mặt trời và tường nhà.

“Chúng tôi phải bổ sung cả nước tăng lực để lấy lại sức. Nước uống liên tục nhưng càng uống càng thấy khát. Nắng, mệt nhiều khi không muốn ăn cơm nhưng cũng phải cố mà nuốt dù chi phí các suất ăn trưa đã tăng hơn 10.000-15.000/suất nhằm đảm bảo sức khỏe cho anh em”, anh Thái cho hay.

Người lao động phải nghỉ và bổ sung nước mát, nước tăng lực liên tục (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhận nhiều công trình dân dụng quanh khu vực khu công nghiệp VSIP, anh Nguyễn Lĩnh Sơn (trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An) toát mồ hôi để tìm đủ thợ, dàn cho các công trình. Tuy nhiên, trước thời tiết bất lợi như những ngày qua, anh phải thương lượng với một chủ nhà tạm nghỉ thi công cho đến khi đợt nắng nóng cao điểm này kết thúc.

“Phần việc ở công trình này bây giờ là trát vữa bên ngoài và hoàn thiện mái. Trên mặt trời dội nắng xuống, dưới thì sức nóng từ bê tông, sắt và mái lợp hầm hập bốc lên, anh em thợ nhanh kiệt sức. Nghe dự báo thời tiết, hết ngày 27/5 sẽ qua đợt nắng nóng đỉnh điểm nên chủ nhà cũng tạo điều kiện, đồng ý cho thợ nghỉ”, anh Sơn chia sẻ.