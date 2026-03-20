“Vàng trắng” chỉ còn 30.000 đồng/kg, nông dân càng bán càng lỗ nặng

Hơn 300ha tỏi trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bắt đầu cho thu hoạch. Năm nay, năng suất tỏi đạt 400-450kg/sào (mỗi sào 500m2). Năng suất tỏi năm nay bằng với mức trung bình so với các năm trước, tuy nhiên giá lại giảm mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thiết (đặc khu Lý Sơn) có 4 sào tỏi, thu hoạch gần 1,8 tấn tỏi tươi. Vừa thu hoạch xong ruộng tỏi, bà Thiết tính bán một phần để trả tiền phân, thuốc cho đại lý. Tuy nhiên, giá tỏi hiện ở mức 30.000-35.000 đồng/kg khiến bà Thiết phân vân.

Người dân đặc khu Lý Sơn thu hoạch tỏi (Ảnh: Quốc Triều).

“Giá tỏi đầu vụ quá thấp, bán hết phân nửa số tỏi tươi vẫn chưa đủ trả tiền phân, thuốc. Tôi tính phơi khô trữ lại đợi giá tăng lên mới bán, nhưng làm vậy thì không có tiền trả nợ”, bà Thiết nói.

Theo người nông dân, một vụ tỏi kéo dài khoảng 3-4 tháng. Chi phí đầu tư cho mỗi sào tỏi khoảng 17-18 triệu đồng. Như vậy, giá tỏi tươi phải ở mức 50.000 đồng/kg thì người nông dân mới có lãi.

Ông Đặng Công cũng vừa thu hoạch xong 3 trong số 6 sào tỏi. Theo ông Công, trồng tỏi tốn khá nhiều công sức và chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, nhiều năm qua giá tỏi khá bấp bênh khiến nông dân canh cánh nỗi lo thua lỗ.

Tỏi tươi hiện có giá 30.000-35.000 đồng/kg khiến người nông dân lo lắng (Ảnh: Quốc Triều).

“Giá tỏi biến động thất thường. Có năm giá tỏi đang ở mức 80.000-90.000 đồng/kg rồi giảm mạnh xuống dưới 40.000 đồng/kg. Riêng năm nay giá quá thấp, bây giờ mà bán ra chắc chắn sẽ lỗ”, ông Công chia sẻ.

Chi phí trồng tỏi khá lớn. Do đó, người dân sẽ bán một phần tỏi tươi để chi trả chi phí sản xuất. Tuy nhiên, giá tỏi tươi thường rất thấp khiến người nông dân rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.

Theo ông Công, nhiều người phơi khô tỏi rồi trữ đợi giá tăng cao mới bán. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua giá tỏi khô cũng biến động mạnh, có thời điểm chỉ còn 70.000-80.000 đồng/kg.

Đặc khu Lý Sơn có hơn 300ha đất trồng tỏi, đây là loại nông sản chủ lực của địa phương này (Ảnh: Quốc Triều).

“Trước kia trồng tỏi lợi nhuận rất cao nên nhiều người ví loại nông sản này là “vàng trắng” của đất đảo. Còn bây giờ giá cả bấp bênh, đến lúc thu hoạch là chúng tôi lại canh cánh nỗi lo thua lỗ”, ông Công chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết địa phương có hơn 300ha tỏi đang cho thu hoạch. Năm nay, giá tỏi đầu vụ ở mức 30.000-35.000 đồng/kg. Giá tỏi giảm khiến người nông dân lo lắng sẽ thua lỗ.

“Thời gian qua chính quyền địa phương đã tìm nhiều giải pháp để nâng cao giá trị cho cây tỏi. Tuy nhiên tỏi Lý Sơn vẫn rơi vào cảnh “được mùa, mất giá”. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền đặc khu mong muốn sự hợp tác của các doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm tỏi”, ông Đạo nói.