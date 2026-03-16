Bỏ vị trí tiếp viên trưởng sang Đức làm lại từ đầu, học nghề ở tuổi 30

Rời vùng an toàn

Ở tuổi 31, khi nhiều người đang tìm cách ổn định cuộc sống, Thuỳ Linh thừa nhận quyết định của cô cách đây 3 năm là “khá liều”. Trước đó, cô đã có gần 7 năm làm tiếp viên hàng không, từng giữ vị trí tiếp viên trưởng và gắn bó với công việc mà cô luôn coi là mơ ước. Công việc mang lại thu nhập tốt và cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới.

Nhưng đại dịch Covid-19 khiến các chuyến bay bị tạm dừng, công việc của Linh bị tác động nặng nề, cô bắt đầu suy nghĩ về hướng đi khác cho cuộc đời.

“Lúc đó tôi tự hỏi: mình cứ như thế này mãi sao?”, cô nhớ lại. Dù tiếp viên hàng không là công việc mơ ước của Linh từ nhỏ, bên trong cô luôn ấp ủ ước mơ được sống và trải nghiệm ở một đất nước khác, không đơn thuần chỉ là bay đến rồi rời đi sau một vài ngày như trước.

Phạm Thuỳ Linh từng làm tiếp viên trưởng một hãng hàng không lớn tại Việt Nam trước khi nghỉ việc để đi "học nghề" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đó, cô bắt đầu tìm hiểu các chương trình du học nghề tại Đức vì việc đào tạo ở đây không thu phí, sinh viên có thể vừa học, vừa làm và có thêm thu nhập trong quá trình đào tạo.

Trong thời gian chờ visa, Linh nhận được tin trúng tuyển vào một hãng hàng không 5 sao của Đài Loan - cơ hội mà nhiều tiếp viên mơ ước. Công việc này có thể giúp chị bay xa hơn và có mức thu nhập hấp dẫn. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn Đức.

“Có thể nói đó là quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi nếu vẫn làm công việc cũ, tôi tự tin vẫn sẽ làm tốt nhưng dường như không còn quá nhiều thử thách”, cô nói. Quyết định đó đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả những gì đã xây dựng suốt nhiều năm để bắt đầu lại từ đầu.

Trải nghiệm vô giá ở "vùng mạo hiểm"

Phạm Thuỳ Linh sang Đức theo chương trình đào tạo nghề trợ lý nha khoa kéo dài ba năm. Trong thời gian này, học viên vừa học tại trường vừa làm việc tại phòng khám.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Đức với nhiều thuật ngữ chuyên ngành.

“Vài tháng đầu, tôi gần như không hiểu gì trong lớp. Giáo viên nói theo tốc độ của người Đức nên mình không theo kịp, phải về nhà tự học rất nhiều”, cô kể.

Khó khăn không chỉ đến từ ngôn ngữ. Công việc trong phòng khám nha khoa đòi hỏi độ chính xác cao và liên quan trực tiếp đến sức khỏe bệnh nhân. Có những ca điều trị kéo dài hàng giờ đồng hồ, môi trường làm việc căng thẳng, luôn phải tiếp xúc với máu và thậm chí những người có bệnh truyền nhiễm.

Người Đức nổi tiếng đúng giờ và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Với Phạm Thuỳ Linh, thói quen đúng giờ từ thời làm tiếp viên giúp cô nhanh chóng thích nghi.

“Từ khi làm ở phòng khám đến giờ, tôi chưa từng đi muộn. Lúc nào cũng đến sớm ít nhất 10 phút”, cô nói: “Tôi biết ơn quãng thời gian làm việc trong môi trường áp lực trước đây vì nhờ đó tôi có thể thích nghi nhanh hơn với môi trường mới, dù có rất nhiều mới lạ và thách thức”.

Sau ba năm kiên định với mục tiêu của mình, cô tốt nghiệp và trở thành trợ lý nha khoa chính thức tại một phòng khám ở Hamburg - thành phố lớn thứ hai của Đức.

Phạm Thuỳ Linh chụp ảnh cùng 2 cô giáo của mình trong lễ tốt nghiệp ngành trợ lý nha khoa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện nay, Linh làm việc tại một phòng khám nơi phần lớn nhân viên là người Đức. Cô là người Việt đầu tiên được tuyển vào đây.

Công việc chính của chị là hỗ trợ bác sĩ trong các ca điều trị, chuẩn bị dụng cụ, giao tiếp với bệnh nhân và đảm bảo quy trình khám chữa bệnh diễn ra suôn sẻ.

Một điểm thuận lợi là khả năng tiếng Anh của cô. Với những bệnh nhân không nói được tiếng Đức, cô có thể hỗ trợ giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Điều khiến cô hài lòng nhất không phải là thu nhập, mà là cảm giác được công nhận trong công việc: “Khi mình hỗ trợ bác sĩ tốt và bệnh nhân hài lòng, đồng nghiệp ghi nhận công sức của mình, cảm giác rất vui”.

Mức lương của trợ lý nha khoa tại Hamburg thường khoảng 2.500-3.000 euro trước thuế (khoảng 75-90 triệu đồng). Tuy nhiên sau khi trừ thuế và bảo hiểm (khoản tiền có thể chiếm tới 30% thu nhập) - số tiền thực nhận giảm đáng kể.

Chi phí sinh hoạt tại Hamburg cũng khá cao so với mặt bằng chung của nước Đức. Dù vậy, theo nữ trợ lý điều dưỡng, thu nhập không hẳn đứng hàng đầu trong số những ưu tiên của cô. Bù lại, cuộc sống tại đây mang lại cho cô nhiều điều thú vị khác: một nghề nghiệp mới, cơ hội du lịch khắp châu Âu và một môi trường sống ổn định.

Từ Đức, cô có thể dễ dàng bay tới nhiều nước châu Âu trong các kỳ nghỉ. Mỗi năm, chị cố gắng dành thời gian đi du lịch hai hoặc ba lần.

Một bước ngoặt khác trong hành trình của Phạm Thuỳ Linh tại Đức là chuyện tình cảm mà cô không hề dự tính trước. Khi mới sang Đức, mọi thứ còn bỡ ngỡ vì ngôn ngữ chưa thật trôi chảy, thủ tục giấy tờ phức tạp và cảm giác nhớ nhà thường trực. Trong khoảng thời gian ấy, cô quen người bạn trai hiện tại qua một ứng dụng hẹn hò.

Mối quan hệ của họ phát triển một cách tự nhiên. Theo Linh, tình yêu giữa hai người không có những tình tiết “drama” hay quá lãng mạn, mà giống như sự đồng hành của hai người trưởng thành. Bạn trai cô là người Đức, luôn kiên nhẫn giúp chị vượt qua những khó khăn ban đầu, từ những thủ tục hành chính phức tạp cho đến những lúc chị cảm thấy áp lực hay nhớ gia đình.

“Có những lúc tôi stress hoặc có chuyện buồn ở Việt Nam mà không thể về ngay, anh ấy luôn ở bên động viên”, cô nói.

Tháng 10 năm ngoái, bạn trai đã cầu hôn cô. Hai người dự định sẽ tổ chức đám cưới tại Việt Nam trong thời gian tới. Với Linh, việc sang Đức không chỉ mang lại một nghề nghiệp mới, mà còn giúp cô tìm thấy người bạn đời của mình.

Phạm Thuỳ Linh được bạn trai cầu hôn cuối năm 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Châu Âu không phải thiên đường màu hồng

Nhìn lại hành trình của mình, Phạm Thuỳ Linh cho rằng quyết định rời Việt Nam ở tuổi 31 là một bước ngoặt lớn.

Cô thừa nhận quyết định rời Việt Nam sang Đức ở tuổi 31 là một lựa chọn nhiều rủi ro. Nếu không thích nghi được với cuộc sống mới, việc quay về cũng không hề dễ dàng, bởi tuổi tác có thể trở thành rào cản nếu muốn quay lại nghề tiếp viên hàng không.

Dù vậy, cô chưa từng hối hận. “Nếu mục tiêu của tôi là kiếm tiền, tôi đã chọn bay cho hãng hàng không 5 sao. Nhưng mong muốn được trải nghiệm, được sống một cuộc đời khác sẽ luôn khiến mình chưa thỏa mãn nếu không dám chấp nhận rủi ro và thử thách”, cô nói.

Thuỳ Linh cho rằng Đức không phải là nơi để kiếm tiền mà tìm kiếm một cuộc sống ổn định (Ảnh: Nhân vật cung cấp/Tiktok: linhohamburg).

Theo Thuỳ Linh, bắt đầu lại ở một đất nước châu Âu chưa bao giờ là câu chuyện “màu hồng”. Rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, thậm chí những cảm nhận về sự phân biệt đối xử… là những điều không ít người phải đối mặt. Nhiều du học sinh vì không chịu được áp lực đã rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc bỏ cuộc giữa chừng.

“Vì tôi đã có nhiều năm đi làm nên phần nào chững chạc hơn khi bắt đầu lại. Nhưng những tháng đầu vẫn rất lạc lõng, phải mất một thời gian mới có thể sắp xếp và ổn định lại cuộc sống. Những bạn trẻ chưa có nhiều trải nghiệm có thể sẽ gặp khó khăn hơn. Quan trọng nhất là phải xác định ngay từ đầu rằng con đường này không hề dễ dàng. Nhưng nếu đã quyết tâm thì hãy theo đến cùng”, cô đúc kết.