Nhân viên nhà hàng bỏ chạy khi thấy hàng chục triệu đồng dưới gầm bàn tiệc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại phản ứng bất ngờ của nam nhân viên phục vụ tại quán ăn trong tình huống hi hữu. Người này hoảng hốt vứt đồ "chạy tháo thân" khi phát hiện cục tiền lớn dưới gầm bàn tiệc vừa tan. Phản ứng như hoảng sợ của cậu chàng khiến người xem tò mò, thích thú.

Nam nhân viên hoảng loạn bỏ chạy khi thấy tiền khách đánh rơi (Ảnh cắt từ clip: Facebook nhân vật).

Trong clip, nam nhân viên đang cầm túi rác, bắt đầu thu gom muỗng nhựa, khăn giấy trên bàn ăn còn ngổn ngang sau khi thực khách đã rời đi. Ngay khi cúi xuống dưới gầm bàn và nhìn thấy một xấp tiền lớn nằm trên sàn, nam nhân viên ném vội túi rác lên ghế rồi bỏ chạy khỏi phòng. Cậu hô hoán, gọi quản lý quán.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hường (ngụ tại Việt Trì, Phú Thọ) - chủ quán, đồng thời là người đăng tải đoạn clip - cho biết đây là tình huống bất ngờ, xuất phát từ phản xạ tự nhiên của một nhân viên trẻ tuổi lần đầu nhìn thấy số tiền lớn như vậy rơi trên sàn.

Theo chị Hường, sự việc xảy ra sau bữa tiệc sinh nhật của nhóm khách gần 20 người. Trong lúc dùng bữa, một nữ khách hàng vô tình làm rơi cả cọc tiền xuống sàn khi lấy điện thoại ra khỏi túi xách.

“Xem lại camera, tôi mới thấy toàn bộ sự việc. Khi bữa tiệc kết thúc, nhóm khách ra về nhưng không ai phát hiện”, chị kể.

Số tiền rơi dưới sàn, gồm nhiều cọc với mệnh giá lớn, từ 100.000 đến 500.000 đồng.

“Lần đầu thấy số tiền lớn như vậy nên bạn nhân viên hoảng lắm. Phản xạ đầu tiên là bỏ chạy đi gọi quản lý lên xử lý cho an toàn”, chị Hường nói.

Theo chủ quán, nam nhân viên còn trẻ, ít va chạm xã hội nên phản ứng có phần lúng túng. Cậu không hề có ý định cầm hay kiểm tra số tiền mà chỉ lo đứng một mình tại hiện trường dễ gây hiểu lầm.

Ngay sau đó, nam nhân viên chạy xuống báo quản lý. Tuy nhiên, ngay cả quản lý quán cũng không dám tự ý động vào số tiền vì sợ phát sinh hiểu lầm không cần thiết.

“Các bạn sợ khi kiểm tra, khách báo thiếu tờ tiền nào thì rất khó giải thích, nên chỉ đứng nhìn từ xa rồi gọi cho tôi quay lại xử lý”, chị cho hay.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hường đang chuẩn bị về nhà, không biết có cuộc gọi đến. Sau đó, quản lý quán đã chủ động liên hệ báo khách quay lại kiểm tra và nhận lại tài sản. Theo chị Hường, toàn bộ số tiền đã được trả nguyên vẹn cho vị khách.

Dù được khách gửi tiền tip thay cho lời cảm ơn, nhiều nhân viên ban đầu vẫn ngại ngùng từ chối vì chưa quen. Chỉ đến khi chị Hường tán thành, các nhân viên mới dám nhận.

Chủ quán chia sẻ, nam nhân viên phát hiện sự việc đã làm việc bán thời gian tại đây được hơn một năm. Quán thì đã vận hành được gần 13 năm với khoảng 20 nhân viên, phần lớn là sinh viên làm thêm.

Theo chị Hường, việc khách bỏ quên tài sản, vật dụng tại quán diễn ra khá thường xuyên, từ điện thoại, túi xách đến giấy tờ cá nhân. Vì vậy, nhân viên luôn được hướng dẫn kỹ quy trình tiếp nhận, lưu giữ và liên hệ trả lại tài sản cho khách nhằm tránh thất lạc hay hiểu lầm.

“Có khách để quên túi cả tháng mới quay lại lấy. Nếu lâu không thấy ai liên hệ, tôi mới đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm người đánh rơi. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên khách làm rơi số tiền lớn như vậy”, chị nói.

Ngoài đoạn clip nhặt được tiền gây chú ý, chị Hường chia sẻ quán từng gây “bão” mạng xã hội với đoạn clip ghi lại tình huống nhân viên chạy ra đón khách dưới trời mưa rồi bị trượt ngã ngay trước cửa.

Chị Hường kể hôm đó trời mưa lớn, thấy khách đứng ngoài cửa, một nam quản lý vội cầm ô chạy ra đón vì sợ khách bị ướt. Tuy nhiên do quá vội, nền trước quán lại trơn, nam nhân viên trượt chân ngã sõng soài trước khi kịp đưa khách vào bên trong.

“Bạn ấy chỉ nghĩ phải chạy nhanh ra đón khách thôi, chưa kịp đón thì bản thân đã ngã, ướp nhẹp”, chị Hường nhắc lại việc như một kỷ niệm vui về nhà hàng của mình.