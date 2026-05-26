Trúng đậm mẻ cá nhóm "tứ quý", ngư dân thu về 300 triệu đồng

Sáng 26/5, ông Trần Bá Toàn, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh (Hà Tĩnh), cho biết một tàu cá của ngư dân Lê Văn Tĩnh (32 tuổi, tổ dân phố Tam Hải 2, phường Hải Ninh) trúng đậm mẻ cá vàng dương.

Rạng sáng 25/5, tàu cá công suất 320CV với 10 lao động của anh Tĩnh ra khơi đánh bắt tại vùng biển giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Ngư dân dùng thuyền nhỏ trung chuyển mẻ cá vào bờ (Ảnh: Hải Ninh).

Trong quá trình đánh bắt, thông qua thiết bị dò cá, chủ tàu phát hiện đàn cá ánh vàng di chuyển dưới mặt nước nên nhanh chóng cho thuyền viên thả lưới.

Sau thời gian ngắn, tàu cá của anh Tĩnh đánh bắt được hơn một tấn cá vàng dương. Mỗi con nặng trung bình 6-10kg, cá lớn nhất khoảng 20kg.

Đến trưa cùng ngày, tàu cập bờ. Anh Tĩnh bán toàn bộ số cá cho thương lái, thu về hơn 300 triệu đồng.

Cá vàng dương có kích thước lớn, mang lại giá trị cao (Ảnh: Hải Ninh).

Theo lãnh đạo phường Hải Ninh, cá vàng dương không phải loài hiếm gặp, song những mẻ cá lớn như vậy nhiều năm nay ít xuất hiện. Trước đó, vào năm 2023, tàu của anh Lê Văn Tĩnh cũng từng trúng mẻ cá vàng dương hơn 3 tấn.

"Việc trúng đậm mẻ cá không chỉ giúp ngư dân tăng thu nhập mà còn tạo động lực để bà con tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo", ông Toàn chia sẻ.

Thương lái tập trung mua cá (Ảnh: Hải Ninh).

Phường Hải Ninh có gần 480 tàu thuyền lớn nhỏ. Những ngày gần đây, thời tiết thuận lợi, biển lặng nên ngư dân đánh bắt được nhiều loại hải sản.

Cá vàng dương, còn có tên cá chim vây vàng hay cá vàng dâng, là loài hải sản đặc sản, thường được xếp vào nhóm "tứ quý ngư" gồm cá chim, cá thu, cá nhụ và cá đé.

Loài cá này có thân dẹt hình thoi, vây màu vàng óng, thịt trắng, béo, thơm và ít xương. Cá thường được chế biến thành các món nướng, hấp, lẩu hoặc gỏi.