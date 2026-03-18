Cặp nhung hươu hiếm thấy hút người đến xem, chủ nuôi kiếm tiền tươi

Sáng 18/3, lãnh đạo xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết một hộ dân trên địa bàn đã thu hoạch thành công cặp sừng hươu (lộc nhung) nặng hơn 5,4kg, được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Chủ nhân của cặp nhung đặc biệt này là vợ chồng ông Phạm Minh Vượng và bà Nguyễn Thị Mỹ, trú tại thôn Thiên Nhẫn 1, xã Sơn Tiến.

Con hươu đực cho cặp nhung "khủng" có trọng lượng 50-60kg, được gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc nhiều năm. Sau 8 năm khai thác, từ lứa đầu tiên nhung chỉ đạt khoảng 0,6kg cho đến khi sản lượng tăng dần qua từng năm, dao động 2-4kg. Năm nay, cặp nhung của con hươu đạt mức kỷ lục, hơn 5kg.

Ông Vượng cho biết, ngày 17/3, gia đình quyết định thu hoạch cặp nhung này. Nghe tin, nhiều người dân và thương lái tìm đến xem, quay phim, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Lượng người đổ về đông, kín cả sân nhà.

"Nhiều người đến chúc mừng, tôi tiếp khách khá mệt nhưng rất vui", ông Vượng chia sẻ. Gia chủ cho biết đã bán cặp nhung này cho người quen với giá cao hơn các cặp thông thường, song không tiết lộ cụ thể.

Trên thị trường, nhung hươu tươi có giá 12-13 triệu đồng/kg. Với trọng lượng hơn 5,4kg, cặp nhung này mang lại cho gia đình nguồn thu hàng chục triệu đồng.

Không chỉ cho sản lượng nhung lớn, con hươu đực còn được sử dụng để phối giống, mỗi năm có thêm 3-4 hươu con. Nhờ đó, tổng thu nhập từ lộc nhung và con giống của gia đình ông Vượng đạt hơn 200 triệu đồng/năm.

Theo thống kê, toàn xã Sơn Tiến hiện có 589 hộ nuôi hươu với tổng đàn khoảng 3.700 con. Những năm gần đây, nghề nuôi hươu lấy nhung và cung cấp con giống đã trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực của địa phương.

Lãnh đạo xã Sơn Tiến cho hay việc xuất hiện cặp nhung hươu có trọng lượng kỷ lục mang lại niềm vui, nguồn thu lớn cho gia đình ông Vượng. Điều này còn góp phần khẳng định tiềm năng, thế mạnh của nghề nuôi hươu tại địa phương, mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.