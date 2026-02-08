Sau bão lũ, giá mặt bằng tăng, bán 30 chậu mai dáng long chưa đủ tiền thuê

Nông dân trắng đêm bám quốc lộ, bán 30 chậu mai chưa đủ tiền trả mặt bằng (Video: Doãn Công).

Những ngày giáp Tết, dọc tuyến quốc lộ 1A qua Gia Lai, hàng vạn chậu mai vàng được bày bán suốt ngày đêm. Sau một năm bão lũ dập vùi, người dân ở “thủ phủ” mai vàng An Nhơn bước vào vụ Tết với nỗi lo chồng chất khi chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ, trong lúc sức mua lại chậm.

Theo nhà vườn, dù mai năm nay bông, nụ đẹp, nhưng thời tiết ấm khiến một số cây nở sớm, khó bán, càng khiến nỗi lo chồng thêm nỗi lo.

Trên bãi đất thuê giá 20 triệu đồng trước Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ 77-03D (phường Bình Định), ông Nguyễn Văn Bình (56 tuổi, trú phường Bình Định, Gia Lai) cho biết chưa năm nào vụ mai Tết lại khiến người trồng mai ở An Nhơn thấp thỏm như năm nay.

Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, trong khi sinh kế của hàng nghìn hộ gần như “đặt cược” cả vào vụ mai Tết để gượng dậy. Thế nhưng, thay vì được san sẻ khó khăn, chi phí thuê mặt bằng lại trở thành gánh nặng mới.

“Năm ngoái tôi thuê 16 triệu đồng, năm nay tăng lên 20 triệu đồng, chưa kể thêm 2 triệu đồng tiền vệ sinh môi trường. Bão lũ khiến người trồng mai thiệt hại nặng, vậy mà giá thuê lại tăng, áp lực đè lên người bán. Có bán được 30 chậu mai dáng long cũng vẫn chưa đủ tiền thuê mặt bằng”, ông Bình nói.

Cách đó không xa, anh Nguyễn Hồng Khương (43 tuổi, trú phường An Nhơn Đông) cũng thức trắng đêm bên những chậu mai ven quốc lộ, thấp thỏm chờ khách giữa sương lạnh, mong vớt vát chút thu nhập cho cái Tết đang cận kề.

“Lẽ ra năm nay bão lũ, giá thuê mặt bằng nên giữ nguyên, thậm chí hạ xuống để hỗ trợ bà con. Trái lại, giá còn tăng cao, nhiều người bức xúc nhưng vẫn phải bóp bụng thuê vì trồng mai thì phải bán”, anh Khương nói.

Thời tiết nắng ấm, nhiều chậu mai nở sớm, nhà vườn phun nước làm mát để hạn chế hoa bung nở.

Mỗi ngày, nhà vườn thắp hương cầu may, mong việc buôn bán hanh thông, có thêm khách đến mua mai trong những ngày cận Tết.

Chiều tối, ông Ba, một nhà vườn ở phường Bình Định, ăn vội bánh tráng để lấy sức thức đêm bán mai.

Người dân trong tỉnh, đặc biệt là khách chạy xe Bắc - Nam dừng lại chọn mua những cây mai đẹp, giá cả hợp lý để về chơi Tết.

Một tài xế chạy xe tuyến Bắc - Nam trên đường về thành phố Hà Nội ghé mua 2 chậu mai để về chơi Tết.

Ông Mai Văn Hùng (56 tuổi, trú phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) cho biết, do năm nay đào miền Bắc mất mùa nên ông vào Gia Lai mua mai về bán phục vụ người dân dịp Tết.

Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai), được xem là “thủ phủ” mai vàng lớn nhất miền Trung, với khoảng 150ha, tập trung chủ yếu tại An Nhơn Bắc và An Nhơn Đông, cung cấp mai cho thị trường cả nước mỗi dịp Tết.

Video: Doãn Công