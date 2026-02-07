Chàng trai người Mông vượt hơn 200km từ Sơn La vào Thanh Hóa bán đào thuê

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại hội chợ hoa xuân ở Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) rực rỡ sắc màu với đào, quất, mai, cúc...

Trong số hàng trăm gian hàng hoa, cây cảnh, có một người bán đào thuê khá đặc biệt - anh Giàng A Dế (38 tuổi, bản Tà Phình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La). Anh Dế là người dân tộc Mông, quanh năm chủ yếu sống bằng nghề trồng mận và làm ruộng. Mỗi dịp cận Tết Nguyên đán, anh thường nhận đi bán đào thuê tại các tỉnh miền Bắc. Năm nay, anh được chủ thuê vào Thanh Hóa để bán hơn 50 gốc đào Mộc Châu.

Anh Dế chia sẻ: “Tết của người Mông chúng tôi diễn ra sớm hơn Tết Nguyên đán cổ truyền khoảng một tháng. Sau khi ăn Tết cùng gia đình, tôi khăn gói vào Thanh Hóa bán đào thuê để kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày, công việc này mang lại cho tôi khoảng 300.000 đồng”.

Để tiện lợi cho công việc bán đào, anh Dế dựng một lán nhỏ tại quảng trường Lam Sơn làm nơi nghỉ ngơi mỗi buổi tối. "Cuộc sống làm thuê tuy vất vả nhưng thu nhập cao hơn ở nhà làm ruộng. Tôi đi bán đào thuê đã được 4 năm rồi nên cũng quen. Sau mỗi đợt cũng đem về cho vợ con được chút ít tiền tiêu vào đầu năm mới", anh Dế nói.

Theo ghi nhận, thị trường hoa, cây cảnh tại quảng trường Lam Sơn năm nay rất đa dạng. Tuy nhiên, lượng khách đến mua có phần chậm hơn so với mọi năm.

Dọc các gian hàng, thi thoảng có một vài khách hàng ghé.

Theo một số chủ gian hàng, thời điểm này của mọi năm, lượng khách đến mua đông đúc. Tuy nhiên, năm nay đã ngoài ngày rằm tháng Chạp nhưng khách vẫn thưa thớt.

Một nhóm du khách đến tham quan tại hội chợ hoa xuân và chụp ảnh làm kỷ niệm.

Tại hội chợ hoa xuân năm nay, ngoài những sản phẩm hoa, cây cảnh được trồng ở Thanh Hóa, còn có nhiều giống đào quý ở các tỉnh, thành phía Bắc như Sơn La, Hà Nội, Hưng Yên được đưa về đây bày bán.

Vị trí hội chợ hoa xuân ở quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).