Cam giá cả trăm nghìn đồng mỗi quả, nông dân chăm chút như giữ vàng

Những ngày cận Tết, các vườn cam Xã Đoài tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong năm. Đây là thời điểm cam chín rộ, đạt mẫu mã đẹp và giá trị kinh tế cao, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro sau những đợt mưa bão, lũ lụt kéo dài.

Tại vườn cam của ông Nguyễn Thọ, hệ thống tưới nước tự động đã được đầu tư đồng bộ. Ông Thọ cho biết ngoài việc bón phân hữu cơ, bổ sung khoáng chất, gia đình còn theo dõi sát sao từng gốc cam để đảm bảo cây sinh trưởng ổn định.

Cam Xã Đoài vào vụ Tết, giá hàng trăm nghìn đồng mỗi quả (Video: Nguyễn Phê).

Phần lớn những quả cam vàng óng trên cành tại vườn của gia đình ông Thọ đã có người đặt mua từ trước, khách hàng sẽ trực tiếp vào vườn hái khi đến ngày thu hoạch.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như ông Thọ. Ông Nguyễn Văn Cường, người trồng hàng chục cây cam Xã Đoài, không giấu được sự tiếc nuối khi nhắc đến vụ cam năm nay.

Những quả cam Xã Đoài vàng óng, chín đều trên cành, được người trồng bảo vệ nghiêm ngặt trong những ngày cận Tết (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đầu vụ, cây ra quả đều, đẹp, sản lượng dự kiến khoảng 4.000 quả. Nhưng sau mưa bão và lũ lụt, cam rụng trắng vườn, đến ngày thu hoạch chỉ còn hơn 900 quả. Với mức giá khoảng 100.000 đồng mỗi quả, dù bán hết số cam còn lại, gia đình ông Cường vẫn thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Do cam Xã Đoài được bán theo từng quả với giá trị cao, người trồng phải áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Quanh gốc cây được quây ni lông để ngăn chuột xâm nhập. Trên cành, các túi dung dịch chế phẩm sinh học được treo để xua đuổi côn trùng. Thậm chí, một số cây còn được “mắc màn” để hạn chế tối đa các loài gây hại.

Sáng sớm và chiều tối là hai thời điểm các chủ vườn kiểm tra kỹ lưỡng nhất. Với họ, mỗi quả cam rụng không chỉ là thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín, bởi phần lớn cam đã được khách đặt mua từ trước. Nhiều hộ chỉ dám nhận đơn khi quả đã “neo” chắc trên cành.

Ông Nguyễn Văn Cường kiểm tra cam trong vườn, sau khi mưa lũ khiến sản lượng năm nay sụt giảm mạnh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Phan Văn Tài, trú tại xã Nghi Lộc cho biết năm nay cam ít, gia đình chỉ nhận đơn của một số khách quen. Toàn bộ số cam còn lại đều đã có người đặt trước, vì vậy ngày nào ông cũng ra vườn kiểm tra để kịp thời phát hiện cam rụng hoặc bị côn trùng phá hoại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Bá Điệp, Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc, cho biết cam Xã Đoài là giống cam đặc sản, có giá trị kinh tế cao nhưng rất “khó tính”, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và sâu bệnh. Năm nay, mưa bão, lũ lụt kéo dài đã gây thiệt hại lớn, khiến sản lượng sụt giảm mạnh.

Cam Xã Đoài được bán theo từng quả, giá trị cao, nhiều vườn đã có khách đặt mua trước dịp Tết (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Chính quyền địa phương đang phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn người dân tăng cường biện pháp chăm sóc, bảo vệ, đồng thời từng bước khôi phục diện tích bị ảnh hưởng, giữ gìn thương hiệu cam Xã Đoài”, ông Điệp nhấn mạnh.

Sau khi thu hoạch, người trồng cam Xã Đoài sẽ cải tạo đất, nhân giống nhằm khôi phục diện tích bị ảnh hưởng. Đồng thời, nhiều hộ dự kiến mở rộng vườn, kỳ vọng giữ gìn, phát triển loại quả đặc sản này để cam Xã Đoài tiếp tục hiện diện trong mâm cỗ ngày Tết của người dân.