Phát hiện hài cốt liệt sỹ kèm di vật khắc dòng chữ “SH 1-99X”

Ngày 2/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 thông tin việc phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ ở thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sỹ nằm ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong bao tử sỹ, kèm theo nhiều di vật như tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh, dây thông tin…

Cơ quan chức năng quy tập hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Võ Đông).

Đặc biệt hài cốt liệt sỹ quy tập ngày 1/11 có di vật là một tấm biển nhỏ làm bằng nhôm, khắc dòng chữ “SH 1-99X”.

Hài cốt sau khi quy tập được đưa về bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh. Công tác mở rộng tìm kiếm tại khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ được cơ quan chức năng tiếp tục triển khai.

Di vật của liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Võ Đông).

Từ ngày 19/5 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm cất bốc được 24 hài cốt liệt sỹ tại địa bàn Quảng Trị và đã tổ chức an táng 22 hài cốt liệt sỹ.