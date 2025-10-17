Phát hiện 18 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật trong vườn nhà dân

Ngày 17/10, UBND xã Ia Boòng đã báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về việc phát hiện 18 hài cốt liệt sỹ ở làng Gà thuộc địa phương này.

Từ ngày 9 đến 15/10, tại khu vực vườn nhà ông Kor Tân (làng Gà, xã Ia Boòng) cán bộ, chiến sỹ Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đã tổ chức khai quật, cất bốc 18 hài cốt liệt sỹ.

Nhiều di vật của các liệt sỹ hy sinh được phát hiện (Ảnh: Chí Anh).

Tại hiện trường, các hài cốt liệt sỹ được an táng cẩn thận, cách nhau chỉ khoảng 20cm, trong các tăng hoặc vải dù.

Bên cạnh các hài cốt liệt sỹ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, lược chải đầu và một số vật dụng sinh hoạt khác. Cơ quan chức năng nhận định đây có thể là các liệt sỹ hy sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Toàn bộ 18 hài cốt liệt sỹ đã được lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Ia Boòng, cho biết các hài cốt liệt sỹ đều được đưa về Ban chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng để thờ phụng theo nghi lễ trang nghiêm.