Thêm nhiều hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Thành cổ Quảng Trị

Ngày 16/10, tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ ngày 14/9 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 32 hài cốt liệt sỹ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Các hài cốt được chôn sâu 0,6-1m, bọc trong tăng, võng dù bộ đội, kèm theo nhiều di vật như xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Xuân Diện).

Sau khi quy tập, Đội 584 phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đưa các hài cốt liệt sỹ về bảo quản, hương khói tại nhà tiếp đón của Khu di tích Thành cổ Quảng Trị.

Đến dâng hương tri ân các liệt sỹ và kiểm tra công tác tìm kiếm tại Thành cổ Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đội 584.

Vị lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội 584 tiếp tục rà soát, khảo sát kỹ địa bàn, nắm bắt thông tin kịp thời để công tác tìm kiếm, quy tập đạt kết quả tốt nhất.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân các liệt sỹ (Ảnh: Xuân Diện).

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 9, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các hạng mục Di tích Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề ở phường Quảng Trị, đơn vị thi công phát hiện một số di vật của bộ đội nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đội 584 khảo sát, tìm kiếm và đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ tại Trường Bồ Đề cùng nhiều hài cốt liệt sỹ khác tại Thành cổ Quảng Trị.

Dự kiến ngày 22/10, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy tại Thành cổ Quảng Trị và Di tích Trường Bồ Đề.