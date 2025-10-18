Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tri ân các liệt sỹ tại Quảng Trị

Chiều 17/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân tại Di tích Bến phà 2 Long Đại, Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Đường 9.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (Ảnh: Xuân Phú).

Tham dự cùng đoàn công tác có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại diện các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang địa phương.

Tại các di tích và nghĩa trang liệt sỹ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và thành viên trong đoàn thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Đoàn công tác dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Xuân Phú).

Dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cũng đến thả hoa tri ân trên dòng Thạch Hãn, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ vừa được tìm thấy hài cốt tại Thành cổ Quảng Trị và Di tích Trường Bồ Đề.

Sáng cùng ngày, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.