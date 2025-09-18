Nghe theo cán bộ BHXH rởm, người hưởng lương hưu mất hơn 1,1 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, các đối tượng mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội thường tập trung nhắm đến người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và người đang hưởng lương hưu.

Các thủ đoạn được các đối tượng này sử dụng như: Gọi điện thoại, nhắn tin, gửi đường link lạ, mã QR... cho người dân để đề nghị cung cấp thông tin cá nhân.

Các đối tượng giả mạo giải thích rằng việc cung cấp thông tin nhằm phục vụ cho công tác tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử; tích hợp dữ liệu bảo hiểm y tế với căn cước công dân để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cập nhật ứng dụng VssID – BHXH số...

Mới đây, Công an xã Côn Lôn (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận tố giác tội phạm do ông K., thôn Nà Nưa, xã Côn Lôn. Theo đó, khoảng 9h ngày 15/9, ông K. được một số điện thoại lạ gọi giới thiệu đang công tác tại phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Côn Lôn.

Người này yêu cầu ông K. liên hệ với một người tên Tuấn làm việc tại Bảo hiểm xã hội huyện Na Hang (cũ) để thay đổi thông tin sổ hưu trí do có sự thay đổi về địa giới hành chính cấp xã.

Sau đó, ông K. liên hệ với số điện thoại được cung cấp. Người này giới thiệu bản thân tên Tuấn, là nhân viên bảo hiểm huyện Na Hang (cũ) đang trực tiếp phụ trách việc thay đổi thông tin của ông K. trên sổ hưu trí điện tử.

Người này hướng dẫn ông K. tự đăng nhập tài khoản ngân hàng qua mã QR do đối tượng cung cấp. Đến 23h cùng ngày, ông K. phát hiện tiền trong tài khoản ngân hàng của mình đã bị chuyển tới 1 tài khoản khác có số tài khoản 0325768727 (ngân hàng VPBANK) với số tiền 1,130 tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, hành vi của các đối tượng nêu trên là thủ đoạn giả mạo người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người tham gia, thụ hưởng chính sách cung cấp, cập nhật thông tin, tài khoản ngân hàng của cá nhân... để thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cơ quan này khuyến cáo người dân cảnh giác, không cung cấp thông tin và làm theo hướng dẫn của các đối tượng gọi điện thoại đến tự xưng cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân, đề nghị người tham gia, thụ hưởng chính sách trực tiếp liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội; gọi Tổng đài 1900.9068 để được hỗ trợ; hoặc thực hiện trên: Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ứng dụng VssID - BHXH số.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các kênh chính thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội; cảnh báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu giả mạo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được xử lý kịp thời.