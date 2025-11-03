Bảng lương mới của giáo viên khi áp dụng hệ số lương đặc thù

Lương nhà giáo dự kiến tăng từ 1,15 đến 1,3 lần (Ảnh minh họa: Nhật Hồng).

Theo dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, dự kiến người làm nghề sẽ được hưởng thêm hệ số lương đặc thù.

Theo đó, hệ số lương đặc thù cao nhất áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non. Những nhà giáo này được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng.

Người giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền... thì được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2.

Nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thì được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25.

Các nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân còn lại (không thuộc 3 trường hợp trên) thì được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15.

Dự thảo nghị định này cũng quy định công thức tính mức lương mới đối với nhà giáo như sau:

Với công thức tính lương như trên và áp dụng mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng, dự kiến bảng lương của nhà giáo từ ngày 1/1/2026 như sau: