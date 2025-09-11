Người từ 75 tuổi không có lương hưu được cấp bảo hiểm y tế miễn phí

Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng theo quy định mới, nhằm bảo đảm quyền lợi ổn định, liên tục cho người tham gia.

Trước đó, Quốc hội ban hành Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Để thống nhất thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ Y tế nêu rõ, người đang hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng trước ngày 1/7 theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp xã hội, được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi theo quy định trước ngày 1/1.

Khi chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Điều 7 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, các đối tượng này tiếp tục được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và duy trì mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo khoản 6 Điều 5 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Như vậy, quyền lợi bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng nêu trên được bảo đảm xuyên suốt, không bị gián đoạn khi chuyển đổi từ chính sách trợ giúp xã hội sang chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Các đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khác sẽ thực hiện theo quy định chung của Luật Bảo hiểm y tế.

Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam duy trì, bổ sung mã đối tượng và mã quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng này theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Bộ đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền lợi ổn định, liên tục cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Người dân làm đơn hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (Ảnh: HL).

Ngoài bảo hiểm y tế miễn phí, theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, từ 1/7, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện.

Cụ thể từ đủ 75 tuổi trở lên, đồng thời không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này. Bên cạnh đó, nhóm này cũng phải có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chỉ cần đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và đáp ứng điều kiện trên.

Nghị định quy định rõ mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng. Trường hợp đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.