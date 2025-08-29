Dự kiến các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Có tháng đóng bảo hiểm mà chưa được giải quyết trợ cấp

Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng đến đủ 144 tháng thì thời gian đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu. Trường hợp đóng trên 144 tháng thì những thời gian chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không được bảo lưu.

Bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi bị hủy quyết định hưởng trợ cấp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu là thời gian đã được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng.

Bộ Nội vụ đề xuất 5 trường hợp cụ thể người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Bị chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp giữa chừng

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được bảo lưu thời gian đóng. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thuộc trường hợp giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã thực hiện thông báo với tổ chức dịch vụ việc làm công theo quy định, nhưng chưa có bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì phải có cam kết thể hiện nội dung về ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết có hiệu lực; lý do chưa cung cấp được bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; nộp bổ sung bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Người lao động không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội, sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không nhận tiền trợ cấp.

Bộ Nội vụ đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trong dự thảo nghị định mới (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Được cơ quan bảo hiểm thất nghiệp xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 36 tháng trở lên làm căn cứ để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì thời gian đóng do cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung sẽ được bảo lưu để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng dưới 36 tháng thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung được bảo lưu theo nguyên tắc sau:

Các trường hợp như bị hủy quyết định hưởng; đang hưởng trợ cấp nhưng bị chấm dứt hưởng; không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, thời gian được bảo lưu không bao gồm số tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tại quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được cơ quan bảo hiểm xã hội bảo lưu.

Trình tự, thủ tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Nội vụ nêu rõ cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ các quyết định liên quan đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp và việc xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, để thực hiện việc bảo lưu thời gian đóng vào Sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Công nhân may tại một nhà máy ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được tổ chức dịch vụ việc làm công gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và người lao động. Trường hợp người lao động nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì quyết định sẽ được gửi thông qua nền tảng này.