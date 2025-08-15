Lao động nữ sinh 1973, đóng BHXH hơn 12 năm thì làm sao để có lương hưu?

Gửi câu hỏi đến chương trình giao lưu cùng BHXH Việt Nam, chị Hương cho biết: “Mẹ tôi sinh năm 1973. Đến năm 2024, bà đã đóng BHXH được 12 năm 5 tháng. Hiện nay bà đã nghỉ việc. Tôi muốn đóng BHXH tự nguyện cho bà để bà được hưởng lương hưu”.

Chị Hương không biết trong điều kiện như trên thì mẹ chị phải đóng BHXH tự nguyện thêm bao nhiêu năm là đủ điều kiện hưởng lương hưu và đến bao giờ thì được nhận lương hưu?

Người lao động chỉ cần đóng BHXH đủ 15 năm là được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Trả lời chị Hương, BHXH Việt Nam cho biết: “Theo quy định về tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2000/NĐ-CP, mẹ bạn sinh năm 1973 thì tùy tháng sinh sẽ đủ tuổi nghỉ hưu khi đủ từ 58 tuổi 8 tháng đến 59 tuổi”.

Theo quy định tại Luật BHXH hiện hành thì điều kiện để nhận lương hưu là người tham gia BHXH đủ tuổi và đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.

Về thời gian đóng, hiện mẹ chị Hương đã đóng 12 năm 5 tháng, còn cần đóng tiếp 2 năm 7 tháng nữa là đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu (15 năm) để hưởng lương hưu.

Với 15 năm đóng BHXH, mẹ chị Hương sẽ được hưởng mức lương hưu bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH.

Nếu mẹ chị Hương đóng thêm thì cứ mỗi năm đóng BHXH, mức hưởng lương hưu của bà sẽ được tính thêm 2%.

Về thời điểm hưởng lương hưu, BHXH Việt Nam cho biết là còn tùy vào tháng sinh của người tham gia BHXH mà thời điểm hưởng lương hưu là từ tháng 10/2031 đến tháng 1/2033.

Từ các căn cứ trên, BHXH hướng dẫn: “Bạn có thể lựa chọn đóng BHXH tự nguyện cho mẹ bạn thời gian là 2 năm 7 tháng (tức là đóng từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2028), sau đó bảo lưu đợi đến tuổi để nhận lương hưu (với mức lương hưu bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH)”.

BHXH cũng khuyên chị Hương đóng tiếp BHXH cho mẹ cho đến khi đủ tuổi hưởng lương hưu để có mức lương hưu cao hơn.

Ví dụ, nếu mẹ chị Hương sinh tháng 6/1973 thì bà sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 7/2032. Nếu chị Hương đóng tiếp BHXH tự nguyện cho mẹ tới tháng 7/2032 thì khi đủ tuổi nhận lương hưu, bà sẽ được hưởng mức lương hưu bằng 53% mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH, cao hơn mức 45% nếu bà dừng đóng vào tháng 2/2028.