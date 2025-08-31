Hành động ấn tượng của UBND xã khi nông dân bị thiệt hại nặng vì bão Kajiki

Cơn bão Kajiki (bão số 5) càn quét qua Nghệ An đã để lại hậu quả nặng nề cho ngành nông nghiệp, đặc biệt tại các vùng chuyên canh rau màu, hoa quả ở đồng bằng và trung du.

Xã Thần Lĩnh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với nhiều trang trại dưa lưới bị san phẳng, nhà màng hư hỏng khiến nông dân đứng ngồi không yên vì mất trắng cả vụ mùa.

Vườn dưa lưới gia đình ông Hội thiệt hại lớn sau bão Kajiki (Ảnh: Nguyễn Phê).

Khi gió bão ngớt, ông Bùi Đình Hội, trú tại xã Thần Lĩnh như chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng tan hoang tại trang trại của mình. Hàng chục tấn dưa lưới nằm la liệt dưới đất, nhiều quả vừa chín tới bị gió quật nát, hệ thống nhà lưới rộng hàng nghìn mét vuông đổ sập ngổn ngang.

Ông Hội cho biết gia đình ông đã đầu tư hơn 5.000m2 nhà màng để trồng hơn 10.000 gốc dưa lưới. Toàn bộ diện tích này đang bước vào giai đoạn thu hoạch thì cơn bão ập tới. Gió giật mạnh đã cuốn bay mái nhà màng, làm đổ gãy cột thép, khiến toàn bộ vườn dưa chìm trong nước. Ước tính ban đầu, thiệt hại của gia đình ông lên đến gần 1 tỷ đồng.

“Để khôi phục sản xuất, chúng tôi phải dựng lại toàn bộ nhà lưới, thay thế thiết bị công nghệ bên trong. Số vốn bỏ ra rất lớn mà giờ chưa biết bắt đầu từ đâu. Bao nhiêu tâm huyết, công sức của cả gia đình giờ mất sạch”, ông Hội chia sẻ.

Toàn bộ nhà màng của ông Hội bị gãy đổ, hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không chỉ gia đình ông Hội, nhiều hộ nông dân khác tại xã Thần Lĩnh và các vùng phụ cận cũng rơi vào cảnh trắng tay. Nhà màng, chuồng trại chăn nuôi, vườn cây ăn quả đều bị tàn phá nặng nề. Người dân thất thần nhìn những gì mình gây dựng trong nhiều năm bị gió bão cuốn đi trong chốc lát.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Thần Lĩnh, xác nhận cơn bão số 5 đã gây thiệt hại rất lớn về cây trồng và vật nuôi trên địa bàn. Riêng gia đình ông Bùi Đình Hội là trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền xã đã đến thăm hỏi, đồng thời kêu gọi các đoàn thể chung tay hỗ trợ, đặc biệt phát động phong trào “giải cứu” dưa lưới để giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

“Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và các đoàn thể khác của xã đã huy động cán bộ, hội viên ủng hộ tiêu thụ hơn 5 tạ dưa lưới cho gia đình anh Hội. Hội Phụ nữ xã cũng phát động phong trào "lá lành đùm lá rách", kêu gọi người dân trong và ngoài xã cùng chung tay ủng hộ gia đình anh Hội vượt qua những khó khăn ban đầu”, ông Hải chia sẻ.

Hội phụ nữ, nông dân xã Thần Lĩnh đứng ra kêu gọi người dân hỗ trợ mua dưa cho gia đình ông Hội (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo bà Ngô Thị Huyên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Thần Lĩnh, mua dưa không chỉ là mua một loại nông sản, mà còn là cách động viên tinh thần, giúp gia đình ông Hội vượt qua cú sốc lớn. Đây cũng là lúc để cộng đồng phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

“Cơn bão đi qua đã cuốn đi tất cả, nhưng tình người vẫn còn ở lại. Nhờ sự chung tay của bà con, cán bộ, chúng tôi mới có thêm niềm tin để bắt đầu lại. Mong rằng chính quyền và các tổ chức có thêm giải pháp lâu dài để giúp nông dân giảm thiểu rủi ro từ thiên tai”, ông Hội bày tỏ.