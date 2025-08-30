Kiếm bộn tiền từ dịch vụ viếng mộ từ xa dịp lễ báo hiếu

Ủy quyền cho người khác… báo hiếu

Trong dịp lễ hội báo hiếu Obon tại Nhật Bản, người dân thường đến viếng mộ bố mẹ và tổ tiên để bày tỏ sự tưởng nhớ và báo đáp công ơn. Tuy nhiên, do e ngại thời tiết nắng nóng và khoảng cách di chuyển xa, không ít người ủy quyền thăm mộ cho những nhân viên cung cấp dịch vụ viếng mộ từ xa. Tại Nhật Bản, hình thức thăm mộ này ngày càng trở nên phổ biến.

Khách hàng viếng mộ từ xa thông qua dịch vụ thăm mộ hộ tại Nhật Bản (Ảnh: Tokai TV).

Tại một nghĩa trang ở phường Tenpaku, Nagoya, dù thời tiết vô cùng nóng bức, một người đàn ông mặc đồng phục màu đỏ của công ty cung cấp dịch vụ thăm mộ hộ vẫn hì hục nhổ cỏ, dọn vệ sinh một ngôi mộ tại đây.

Nam nhân viên này cho biết một khách hàng lớn tuổi đã yêu cầu anh nhổ cỏ dại và vệ sinh khay nước tại ngôi mộ của thân nhân.

“Từ trung tâm thành phố đến nghĩa trang mất khoảng 1 tiếng. Ông ấy thường thuê chúng tôi thay mặt đến viếng mộ vì đã lớn tuổi, việc đi lại khá khó khăn”, Shinya Okawa, nhân viên thăm mộ hộ chia sẻ.

Thông thường, sau khi dọn dẹp ngôi mộ, Shinya sẽ mở laptop, gọi video để khách hàng kiểm tra hiện trạng. Tiếp đó, khách hàng có thể cầu nguyện trước ngôi mộ thông qua cuộc gọi video.

“Có rất nhiều người có nhu cầu viếng mộ trong dịp lễ Obon. Một số người tìm đến dịch vụ của chúng tôi ngay từ lần đầu tham gia lễ hội bởi không muốn bị say nắng, số còn lại đơn giản vì cảm thấy tiện lợi hơn khi ở nhà mà vẫn có thể viếng mộ qua công ty dịch vụ”, Shinya nói.

Nhờ dịch vụ này, các ngôi mộ vẫn được vệ sinh sạch sẽ mặc dù thân nhân người mất không thể đến viếng trực tiếp (Ảnh: Tokai TV).

Theo trang Lifedot, thuộc công ty cung cấp dịch vụ tang lễ ở Nhật Bản, kể từ giai đoạn Covid-19, hình thức làm việc từ xa trở nên phổ biến và các dịch vụ về tâm linh cũng không ngoại lệ.

Thời điểm Nhật Bản cảnh báo tình trạng khẩn cấp, người dân hạn chế tập trung đông đúc, nhiều ngôi chùa trên khắp cả nước bắt đầu phát trực tiếp những buổi lễ cầu nguyện, thuyết giảng.

Thu bạc triệu mỗi lần thăm mộ hộ

Thực tế, dịch vụ viếng mộ hộ đã xuất hiện từ lâu tại Nhật Bản. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, dịch vụ này được “nâng cấp” lên phiên bản hiện đại hơn là dịch vụ thăm mộ hộ bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Dịch vụ thăm mộ hộ bằng thực tế ảo được sáng lập bởi Hiệp hội thợ xây đá xuất sắc quốc gia, một tổ chức gồm khoảng 300 thợ xây đá xuất sắc trên khắp cả nước.

Dịch vụ này bắt đầu được nhiều tổ chức triển khai kinh doanh từ năm 2020. Giá khởi điểm của mỗi lượt sử dụng dịch vụ là 25.000 yên (tương đương với hơn 4,4 triệu đồng), bao gồm chi phí thăm và dọn vệ sinh bia mộ.

Nhân viên gọi video để khách hàng kiểm tra hiện trạng ngôi mộ (Ảnh: Tokai TV).

Sau khi khách hàng “chốt đơn”, một thợ xây chuyên nghiệp sẽ đến thăm mộ, chụp ảnh bia mộ và sau đó gửi kính chuyên dụng thực tế ảo đến nhà của khách hàng. Chiếc kính này sẽ giúp khách hàng có trải nghiệm giống như thực sự đến thăm mộ ngay khi đang ở nhà.

Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát do Lifedot thực hiện, mặc dù người dân hầu như đều biết đến dịch vụ thăm mộ trực tuyến, nhưng việc đến thăm mộ thực tế dường như vẫn phổ biến hơn.

Dịch vụ viếng mộ hộ ngày càng trở nên phổ biến tại Nhật Bản (Ảnh: Tokai TV).

Khi được hỏi rằng: “Nếu đã có dịch vụ thăm mộ ảo, bạn có nghĩ rằng chúng ta không cần đến một ngôi mộ thật nữa không? Bạn có muốn thăm mộ bằng hình thức thực tế ảo không?”, chỉ có khoảng 30% người tham gia khảo sát trả lời “có” và 50% phản hồi là “không”. Trong khi đó, có 30% người được hỏi cho rằng vẫn không phản đối và ngược lại còn ủng hộ hình thức thăm mộ trực tuyến.

Tuy nhiên, dù công nghệ phát triển, văn hóa thăm mộ của người dân tại Nhật Bản vẫn không bị thay thế hoàn toàn. Nếu điều kiện cho phép, đa số người Nhật khẳng định họ vẫn muốn trực tiếp đến viếng và chăm sóc cho ngôi mộ của thân nhân.