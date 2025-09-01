Thu hàng trăm triệu đồng nhờ loại cây đặc sản dễ trồng nhưng “khó tính”
(Dân trí) - Mỗi vụ thu hoạch, chột nưa có thể mang về cho người nông dân Huế nguồn thu lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, món ăn được chế biến từ loại nông sản này đã từng vào thơ Tố Hữu.
Ông Nguyễn Thượng Huy, nông dân tại thôn La Vân Thượng, xã Quảng Điền, thành phố Huế, là một trong những hộ tiên phong với diện tích trồng nưa lớn, lên đến hơn 9 sào trong vụ hoa màu năm nay. Theo ông Huy, nưa là cây trồng quen thuộc, thường được xuống giống vào tháng 4-5 và cho thu hoạch sau khoảng 90 ngày.
Nhờ áp dụng phương thức canh tác mới, người dân La Vân Thượng hiện có thể bắt đầu vụ nưa từ tháng 2 và mở rộng diện tích dần, đảm bảo nguồn cung sản phẩm đều đặn cho thị trường quanh năm.
Theo ông Huy, mỗi sào ruộng thường trồng khoảng 1.800 củ nưa giống. Từ khi bắt đầu thu hoạch đến khi nhổ củ, mỗi cây nưa đặc sản có thể cho 3 chột (thân cây).
Một sào nưa chính vụ có thể đạt năng suất 2-3 tấn thành phẩm. Với giá bán 13.000-15.000 đồng/kg, mỗi sào nưa mang về cho nông dân nguồn thu bình quân 20-30 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu cây phát triển tốt và không gặp thời tiết bất lợi.
“Năm ngoái gia đình tôi trồng 7 sào nưa, thu về hơn 200 triệu đồng. Vụ mùa năm nay, gia đình trồng 9 sào nhưng một số diện tích bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ bất thường hồi tháng 6 do ảnh hưởng của cơn bão số 1”, ông Huy chia sẻ về những thách thức trong canh tác.
Đặc biệt, cây nưa được tận dụng tối đa. Lá nưa được dùng làm thức ăn cho lợn hoặc phơi khô dự trữ cho mùa mưa lũ. Củ nưa to được chọn làm giống, số còn lại băm nhỏ cho cá ăn, góp phần giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả kinh tế.
Ông Nguyễn Hữu Việt, Trưởng ban Kiểm soát, Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Thọ 2, cho biết cây nưa được trồng phổ biến ở xã Quảng Điền, nhưng chỉ riêng vùng đất La Vân Thượng mới có thể canh tác thường niên và trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Hiện Hợp tác xã có hơn 7ha diện tích cây nưa, với 20 hộ xã viên tham gia trồng.
Cùng với các loại hoa màu khác, chột nưa đang dần khẳng định vị thế là nông sản chủ lực, mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân vùng hạ nguồn sông Bồ. Ông Việt nhấn mạnh, kỹ thuật trồng cây nưa không khó, vốn đầu tư ít và đặc biệt là sản phẩm sạch.
Tuy nhiên, cây nưa cũng có những đặc tính riêng cần lưu ý. Loại cây này "khó tính" trong khâu chọn phân bón, tuyệt đối "kiêng" phân gà, vịt vì chúng làm tăng đặc tính ngứa của chột nưa, không thể dùng để chế biến món ăn.
Cây cũng dễ đổ ngã khi gặp mưa gió, đòi hỏi người dân phải đóng cọc, giăng dây để chống đỡ. Một đặc tính cố hữu khác là nưa không thể luân canh trên cùng một diện tích mà phải xoay vòng đất trồng giữa các mùa vụ. Khi trồng, người dân cần lên luống đất để tránh ngập úng, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
Nưa - đặc sản ẩm thực và dược liệu quý giá
Theo tài liệu khoa học, cây nưa thuộc giống môn, họ ráy (tên khoa học Arisaema erubescens), thường ưa đất ruộng ẩm. Thân cây nưa được dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, hấp dẫn như kho cá, nấu canh với tôm, hầm xương, thịt heo,…
Một món ăn bình dân, rất được ưa chuộng tại Huế là chột nưa kho với cá vụn nước lụt, như cá cấn, cá mại, cá mương, cá sơn.... Món này thường dùng để ăn với cơm trắng và đã trở nên nổi tiếng qua bài thơ "Con cá chột nưa" của cố nhà thơ Tố Hữu.
Trong Đông y, củ nưa tươi có thể dùng để giã nát đắp lên chỗ viêm, mụn nhọt, sưng tấy, nơi rắn cắn; khi phơi khô có thể sắc uống chữa sốt rét, ăn chậm tiêu.