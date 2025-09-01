Thu hàng trăm triệu đồng nhờ loại cây đặc sản dễ trồng nhưng “khó tính”

Ông Nguyễn Thượng Huy, nông dân tại thôn La Vân Thượng, xã Quảng Điền, thành phố Huế, là một trong những hộ tiên phong với diện tích trồng nưa lớn, lên đến hơn 9 sào trong vụ hoa màu năm nay. Theo ông Huy, nưa là cây trồng quen thuộc, thường được xuống giống vào tháng 4-5 và cho thu hoạch sau khoảng 90 ngày.

Nhờ áp dụng phương thức canh tác mới, người dân La Vân Thượng hiện có thể bắt đầu vụ nưa từ tháng 2 và mở rộng diện tích dần, đảm bảo nguồn cung sản phẩm đều đặn cho thị trường quanh năm.

Ruộng nưa đang trong thời kỳ sinh trưởng, phát triển tốt của người nông dân Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Huy, mỗi sào ruộng thường trồng khoảng 1.800 củ nưa giống. Từ khi bắt đầu thu hoạch đến khi nhổ củ, mỗi cây nưa đặc sản có thể cho 3 chột (thân cây).

Một sào nưa chính vụ có thể đạt năng suất 2-3 tấn thành phẩm. Với giá bán 13.000-15.000 đồng/kg, mỗi sào nưa mang về cho nông dân nguồn thu bình quân 20-30 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu cây phát triển tốt và không gặp thời tiết bất lợi.

“Năm ngoái gia đình tôi trồng 7 sào nưa, thu về hơn 200 triệu đồng. Vụ mùa năm nay, gia đình trồng 9 sào nhưng một số diện tích bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ bất thường hồi tháng 6 do ảnh hưởng của cơn bão số 1”, ông Huy chia sẻ về những thách thức trong canh tác.

Đặc biệt, cây nưa được tận dụng tối đa. Lá nưa được dùng làm thức ăn cho lợn hoặc phơi khô dự trữ cho mùa mưa lũ. Củ nưa to được chọn làm giống, số còn lại băm nhỏ cho cá ăn, góp phần giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả kinh tế.

Sau một trận mưa lớn kèm gió mạnh, ruộng nưa của gia đình ông Nguyễn Thượng Huy bị đổ ngã (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Hữu Việt, Trưởng ban Kiểm soát, Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Thọ 2, cho biết cây nưa được trồng phổ biến ở xã Quảng Điền, nhưng chỉ riêng vùng đất La Vân Thượng mới có thể canh tác thường niên và trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Hiện Hợp tác xã có hơn 7ha diện tích cây nưa, với 20 hộ xã viên tham gia trồng.

Cùng với các loại hoa màu khác, chột nưa đang dần khẳng định vị thế là nông sản chủ lực, mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân vùng hạ nguồn sông Bồ. Ông Việt nhấn mạnh, kỹ thuật trồng cây nưa không khó, vốn đầu tư ít và đặc biệt là sản phẩm sạch.

Người dân thu hoạch chột nưa đem bán (Ảnh: Vi Thảo).

Tuy nhiên, cây nưa cũng có những đặc tính riêng cần lưu ý. Loại cây này "khó tính" trong khâu chọn phân bón, tuyệt đối "kiêng" phân gà, vịt vì chúng làm tăng đặc tính ngứa của chột nưa, không thể dùng để chế biến món ăn.

Cây cũng dễ đổ ngã khi gặp mưa gió, đòi hỏi người dân phải đóng cọc, giăng dây để chống đỡ. Một đặc tính cố hữu khác là nưa không thể luân canh trên cùng một diện tích mà phải xoay vòng đất trồng giữa các mùa vụ. Khi trồng, người dân cần lên luống đất để tránh ngập úng, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.