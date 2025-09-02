"Thần đồng" 11 tuổi khởi nghiệp ở chợ đêm, lãi cả chục triệu đồng/tháng

Câu chuyện về cậu bé Nuomi (11 tuổi) thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Trong năm học vừa qua, Nuomi đạt thành tích xuất sắc, đứng đầu lớp trong đợt kiểm tra cuối kỳ. Cậu bé đạt điểm tuyệt đối 100/100 ở bài thi toán và tiếng Anh, đạt 98/100 ở bài thi ngữ văn.

Mong muốn của Nuomi là được khởi nghiệp kinh doanh từ sớm để có trải nghiệm. Vốn có niềm đam mê với ẩm thực, Nuomi thường dành thời gian tự học cách nấu nướng và pha chế như một thú vui khi có thời gian rảnh.

Cậu bé Nuomi đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Sau khi đạt kết quả xuất sắc trong năm học vừa qua, Nuomi chỉ xin cha mẹ tặng cho em một phần thưởng tinh thần, đó là... được ra chợ đêm khởi nghiệp bán trà sữa trong kỳ nghỉ hè.

Sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ, Nuomi bắt đầu khảo sát thị trường. Em đến thăm các khu chợ đêm để tìm vị trí mở quầy hợp lý. Quầy trà sữa của Nuomi khai trương ngày 17/7, vận hành từ 18h30 tới 23h.

Ngày đầu tiên mở quầy, chỉ có 6 người ghé qua quán hàng rong của Nuomi mua trà sữa. Để cổ vũ trải nghiệm khởi nghiệp của con trai, chị Li - mẹ của Nuomi - đã đăng tải câu chuyện của con lên mạng xã hội. Nội dung nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Những ngày sau đó, nhiều người đã ghé qua quầy trà sữa của Nuomi tại chợ đêm để ủng hộ cậu bé.

Quán dần trở nên đông khách, Nuomi trở nên tự tin hơn, vận hành quầy một cách chuyên nghiệp. Để đáp ứng số lượng khách tăng cao, Nuomi còn thuê thêm 2 nhân công là... bà ngoại và một bạn học cùng lớp.

Theo gia đình Nuomi, cậu bé kiếm được khoản tiền lãi 3.000 tệ/tháng (hơn 11 triệu đồng) từ việc bán trà sữa, sau khi đã trừ các khoản chi phí đầu tư và trả lương cho hai nhân viên hỗ trợ.

Nuomi trong lúc bán hàng (Ảnh: SCMP).

Trải nghiệm khởi nghiệp của cậu bé khiến gia đình cảm thấy tự hào, bởi thực tế cho thấy Nuomi không chỉ có kỹ năng tốt trong việc pha chế, mà còn thực sự có thái độ nghiêm túc, sự chuyên nghiệp và đầu óc kinh doanh.

Nuomi đã thống nhất với gia đình rằng việc kinh doanh này chỉ để cậu bé có thêm niềm vui và trải nghiệm. Cậu dừng việc bán hàng để tập trung học tập kể từ đầu tháng 9 này. Câu chuyện khởi nghiệp của cậu bé 11 tuổi trong kỳ nghỉ hè thu hút sự chú ý, nhận về nhiều bình luận hài hước, đa chiều.

Một cư dân mạng chia sẻ: "Tôi nhìn thấy tố chất doanh nhân ở cậu bé này. Trước đây, tôi thường nói với con tôi rằng, nếu không học giỏi, sau này con chỉ còn cách đi bán hàng ngoài chợ.

Nhưng đọc câu chuyện về Nuomi khiến tôi thấy rằng, muốn bán hàng ngoài chợ cũng không đơn giản, cần phải học giỏi, có đầu óc, có tố chất kinh doanh. Có lẽ con tôi không có "cửa" ra chợ bán hàng nữa rồi.

Sau cùng, tôi rất ngưỡng mộ cha mẹ của Nuomi, họ là những phụ huynh rất cởi mở và biết cách đồng hành, cổ vũ con".