Làng nghề đỏ lửa ngày đêm, thợ thuyền mướt mồ hôi giữa giá lạnh

Thạch Kim, nay thuộc xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh - vùng quê này gắn bó lâu đời với nghề chài lưới và chế biến hải sản. Trong đó, nghề nướng cá giữ vai trò sinh kế quan trọng của người dân.

Làng nướng cá tất bật phục vụ thị trường Tết Nguyên đán (Video: Dương Nguyên).

Những ngày này, người dân làng Thạch Kim tất bật làm việc với nhiều công đoạn, từ làm sạch, rạch lưng cá, nhóm bếp than đến túc trực nướng cá để có đủ sản phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Thời điểm này, cá cơm là nguyên liệu chủ lực do đang vào mùa khai thác chính vụ.

Cá dùng để chế biến được lựa chọn kỹ ngay khi tàu thuyền cập bến, bảo đảm tươi ngon. Sau khi làm sạch, cá được xếp đều trên vỉ, nướng chín đều trên than, rồi phơi sơ trước khi đóng gói xuất bán.

Chị Lê Thị Hường (45 tuổi, trú xã Lộc Hà) cho biết, bí quyết của nghề nướng cá nằm ở việc giữ lửa vừa phải và trở cá đều tay để mẻ cá chín vàng, dậy mùi thơm mà không bị khét. "Cá phải thật tươi, rửa sạch kỹ, khi nướng mới đạt chất lượng", chị Hường chia sẻ.

Theo người dân Thạch Kim, quy trình nướng cá không quá cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Làm việc thường xuyên bên bếp than rực lửa, những người phụ nữ phải trang bị đồ bảo hộ, che kín mặt để bảo đảm an toàn và giảm bớt sức nóng.

Sau khi nướng xong, cá được xếp lên kệ cho nguội rồi đóng gói. Với những đơn hàng đã đặt trước, người dân cẩn thận đánh dấu, ghi rõ tên khách và số lượng để thuận tiện giao hàng.

Bình quân, mỗi hộ có thể chế biến 2-3 tạ cá mỗi ngày, sản lượng tăng mạnh vào dịp cận Tết để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cao.

Bà Nguyễn Thị Lục (65 tuổi, trú xã Lộc Hà) cho hay, vào cao điểm Tết, gia đình bà phải thuê thêm lao động mới kịp đơn hàng. "Mỗi ngày, chúng tôi nướng khoảng 2 tạ cá, chủ yếu là cá cơm, cá trích, cá thu. Cá được mua trực tiếp tại cảng nên luôn bảo đảm độ tươi", bà Lục nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Lộc Hà, nghề nướng cá hiện tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 40 hộ dân trên địa bàn, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong chuỗi chế biến hải sản địa phương. Thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân thành lập hợp tác xã và bố trí quỹ đất ổn định để bà con yên tâm đầu tư, phát triển nghề truyền thống.

Vị trí làng nướng cá Thạch Kim, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh (Ảnh: Google Maps).