Sỹ quan tàu biển lương trăm triệu, đặc quyền ngắm cá heo, cực quang

Trong màn đêm tối mịt mùng giữa Đại Tây Dương, con tàu hàng nặng hàng chục nghìn tấn lặng lẽ rẽ sóng tiến về phía trước.

Trong buồng điều khiển, anh Nguyễn Nhân Hậu (27 tuổi, quê tại phường Vũng Tàu, TPHCM), sĩ quan phó 2, đang trực ca thì nhận tin chị gái ở nhà nhập viện vì bệnh nặng.

Nhờ Internet vệ tinh, anh có thể gọi về ngay, nghe rõ giọng người thân. Nhưng khoảng cách hàng nghìn hải lý khiến anh không thể làm gì hơn ngoài lời động viên từ xa.

Con tàu vẫn tiếp tục hành trình, anh cũng vẫn tiếp tục ca trực của mình, mang theo nỗi lo lắng và cảm giác bất lực dày vò của người đi biển.

Những đánh đổi sau tay lái giữa đại dương

Nghề sĩ quan lái tàu biển từ lâu được xem là công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, tinh thần kỷ luật nghiêm ngặt và khả năng chịu đựng áp lực lớn. Với anh Hậu, cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ một số thành viên trong gia đình đều là những người gắn bó nhiều năm với biển cả.

Phía sau mức thu nhập ổn định của nghề sỹ quan hàng hải là những tháng ngày làm việc liên tục giữa đại dương mênh mông (Ảnh: NVCC).

Từ nhỏ, anh đã quen với cảnh người thân vắng nhà trong những chuyến hải trình dài. Tuy nhiên, chỉ khi tự mình bước lên boong tàu với tư cách một sĩ quan, anh mới thực sự thấu hiểu những đánh đổi phía sau công việc tưởng chừng đầy tự do ấy.

Chuyến đi đầu tiên của anh kéo dài suốt 6 tháng, khởi hành từ Phần Lan, đi qua nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Phi và khu vực Địa Trung Hải. Hành trình ấy không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ, mà còn là phép thử khắc nghiệt về thể lực và bản lĩnh của một người trẻ lần đầu xa nhà trong thời gian dài.

Ngoài áp lực chuyên môn, điều kiện tự nhiên luôn là thử thách thường trực. Những cơn bão lớn, sóng cao và thời tiết khắc nghiệt có thể khiến con tàu rung lắc dữ dội, đẩy thuyền viên vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Anh Hậu vẫn nhớ những ngày đầu bị say sóng nặng, cơ thể mệt lả, sau nhiều ngày nằm liệt mới có thể quen dần, đứng dậy và tiếp tục công việc.

Anh Hậu làm việc trên boong tàu trong ca trực, phía sau là đại dương vô tận (Ảnh: NVCC).

Áp lực về an toàn cũng luôn hiện hữu. Với vai trò sĩ quan, anh chịu trách nhiệm giám sát thiết bị cứu sinh, cứu hỏa và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng quy trình. Theo anh, dù công nghệ hiện đại đã hỗ trợ nhiều, yếu tố con người vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến các sự cố hàng hải.

“Chỉ cần một phút lơ là hoặc ngủ quên trong ca trực cũng có thể phải trả giá rất đắt. Trong khi đó, thiết bị y tế trên tàu chỉ đủ để sơ cứu. Nếu xảy ra tình huống nghiêm trọng, chúng tôi phải chờ tàu cập cảng hoặc được trực thăng ứng cứu”, anh chia sẻ.

Tuy vậy, khó khăn lớn nhất với anh không nằm ở sóng gió hay áp lực công việc, mà là cảm giác xa cách. Những người làm nghề này thường xuyên bỏ lỡ các dịp quan trọng như lễ, Tết, giỗ chạp hay những lúc gia đình cần có mặt.

Anh nhớ rõ những tháng đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất. Không gian sống chật hẹp, môi trường khép kín và rào cản ngôn ngữ khiến anh nhiều lần cảm thấy lạc lõng giữa đại dương mênh mông.

“Rào cản lớn nhất là tiếng Anh. Dù đã học trước, nhưng khi làm việc với thuyền viên từ nhiều quốc gia, tôi vẫn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Có những lúc nhớ nhà và tủi thân mà không biết cách nào bày tỏ hết cảm xúc của mình”, anh Hậu kể.

Thuyền viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau (Ảnh: NVCC).

Tết Nguyên đán vừa qua, anh tiếp tục đón năm mới trên tàu, là thuyền viên người Việt duy nhất giữa các đồng nghiệp quốc tế. Không có không khí sum họp gia đình, anh chỉ có thể gọi điện về chúc Tết người thân rồi lặng lẽ quay lại trực.

“Đi xa rồi mới hiểu hết giá trị của gia đình. Có những lúc người thân cần mình mà bất lực, không thể ở bên”, anh nói.

Ngay cả chuyện tình cảm và hôn nhân cũng là thử thách lớn với những người theo nghề đi biển. Việc xa nhà nhiều tháng liên tục đòi hỏi cả người đi biển và người ở nhà phải đủ thấu hiểu, tin tưởng và kiên nhẫn để giữ gìn một mối quan hệ bền lâu.

Nghề lương cao, trải nghiệm "độc"

Dù đối mặt với nhiều thử thách, nghề sĩ quan tàu biển vẫn là lựa chọn của không ít người trẻ nhờ mức thu nhập hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Anh Hậu cho biết khi còn là thực tập sinh, mức lương của anh chỉ khoảng 375 USD mỗi tháng (tương đương 9,7 triệu đồng). Đây là giai đoạn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường làm việc đặc thù giữa đại dương.

Sau khi trở thành sĩ quan chính thức, thu nhập của anh tăng lên khoảng 2.800 USD/tháng (hơn 73 triệu đồng). Hiện tại, với vị trí sĩ quan phó 2, mức lương của anh là 3.400/tháng (khoảng 88,4 triệu đồng).

Theo anh Hậu, tùy theo công ty và loại tàu đảm nhận, mức lương của vị trí này có thể lên đến 5.000 USD/tháng (hơn 130 triệu đồng), đi kèm thời gian công tác dài hơn.

Những chuyến hải trình dài ngày đưa người sĩ quan trẻ đi qua nhiều quốc gia, đổi lại là những tháng ngày xa gia đình (Ảnh: NVCC).

Không chỉ có mức thu nhập cao, thuyền viên tàu biển còn được công ty bố trí chỗ ở, ăn uống và các chế độ an sinh, xã hội trong suốt thời gian làm việc trên tàu. Mỗi chuyến hải trình thường kéo dài 3-4 tháng, sau đó là kỳ nghỉ phép tương đối trước khi bắt đầu chuyến đi mới. Khoảng thời gian này trở thành cơ hội quý giá để những sỹ quan tàu biển trở về sum họp gia đình và bù đắp cho người thân những tháng ngày xa cách.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập tốt, nghề này còn mở ra cơ hội trải nghiệm thế giới. Trong những chuyến hải trình, anh Hậu được đặt chân đến nhiều quốc gia, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau và mở rộng góc nhìn về cuộc sống.

“Mỗi khi tàu cập cảng, chúng tôi có thể tranh thủ lên bờ tham quan. Tuy nhiên, thuyền viên phải quay lại đúng giờ quy định, bởi chỉ cần chậm một chút cũng có thể bị bỏ lại phía sau”, anh Hậu chia sẻ.

Nam sỹ quan cũng không khỏi choáng ngợp về những lần đứng trên boong tàu, lặng nhìn mặt trời mọc giữa đại dương bao la, ngắm cực quang giữa biển khơi hay khoảnh khắc ngắm đàn cá heo chạy đua bên thân tàu khi đi qua vùng biển Tây Ban Nha.

Nam sỹ quan còn được hưởng "đặc quyền" hiếm có như ngắm cực quang, xem cá heo nhào lộn... giữa biển khơi (Ảnh: NVCC).

Giữa không gian rộng lớn và tĩnh lặng, những hình ảnh ấy để lại trong anh cảm giác vừa nhỏ bé, vừa tự do.

“Đó là những trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua”, anh nói.

Cuộc sống trên tàu cũng tạo nên những tình bạn đặc biệt. Các thuyền viên đến từ nhiều quốc gia, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng cùng chia sẻ một môi trường sống và làm việc khép kín. Chính sự gắn bó trong hoàn cảnh đặc thù ấy giúp họ dễ dàng thấu hiểu và đồng hành cùng nhau.

Anh Hậu vẫn nhớ một buổi tối biển lặng, khi anh cùng đồng nghiệp tổ chức tiệc nướng trên boong tàu. Giữa đại dương mênh mông, họ cùng ăn uống, trò chuyện và chia sẻ về gia đình, quê hương. Những câu chuyện giản dị ấy giúp anh cảm thấy được kết nối và vơi bớt nỗi cô đơn.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, anh Hậu nhận ra giá trị lớn nhất mà công việc mang lại không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở sự trưởng thành, trải nghiệm.

Những chuyến đi dài ngày rèn cho anh tính kỷ luật, khả năng thích nghi và bản lĩnh đối mặt với thử thách. Anh học được cách sống tự lập, làm việc trong môi trường quốc tế và trân trọng hơn những khoảnh khắc giản dị bên gia đình.