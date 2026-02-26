Nuôi tôm nhưng ông chủ đầm bắt được con cua 1,1kg, kiếm ngay nửa triệu đồng

Ngày 25/2, ông Trịnh Văn Hiếu (46 tuổi, trú tại phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) cho biết, ông vừa đi thăm dớn (dụng cụ bắt tôm cá) trong các ao lắng nước nuôi tôm và bắt được con cua biển nặng 1,1kg.

Con cua nặng hơn 1kg mang lại cho ông chủ đầm nửa triệu đồng (Ảnh: CTV).

Theo ông Hiếu, dù đã có nhiều năm nuôi cua nhưng đây là lần đầu tiên ông bắt được con cua biển to như vậy.

Con cua này ông Hiếu bán với giá 440.000 đồng.

Được biết, thời điểm hiện tại thương lái mua cua thịt loại một (2 con/kg) với giá 400.000 đồng/kg. Cua gạch loại một mua tại ao nuôi giá 650.000 đồng/kg và tại chợ dao động 750.000-850.000 đồng/kg.

Cua biển là một trong những loại đặc sản của miền Tây, nhất là ở tỉnh Cà Mau. Trước đó, từng có con cua nặng hơn 1,8kg được xác lập kỷ lục “Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam”.