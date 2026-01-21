Trồng đào Tết nhưng không bán, người đàn ông vẫn bỏ túi nửa tỷ đồng mỗi năm

Trồng đào cho thuê chơi Tết, người đàn ông đút túi nửa tỷ đồng mỗi năm (Video: Hoàng Lam).

Anh Lê Văn Hoàn (SN 1971, trú tại khối Trung Liên, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) bắt đầu công việc trồng đào từ 10 năm trước. Ban đầu, anh thử nghiệm với 15 gốc đào cổ thu mua từ người dân sau Tết, mang về vườn nhà chăm sóc, cắt tỉa, sửa dáng...

Trong mùa Tết Nguyên đán tiếp theo, thay vì bán cây, anh Hoàn cho thuê đào để thăm dò thị trường. "So với bỏ ra 50-70 triệu đồng mua cây đào về chơi trong dịp Tết, khách thuê đào sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Giá thuê mỗi gốc đào từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cây cho thuê với giá cao nhất gần 30 triệu đồng", anh Hoàn thông tin.

Sau năm đầu tiên thử nghiệm, nhận thấy thị trường thuê đào Tết rộng cửa và ít rủi ro, anh Hoàn mạnh dạn mở rộng quy mô vườn trồng. Đến thời điểm này, khu vườn của anh Hoàn có 60 gốc đào cổ, chủ yếu là đào Nhật Tân.

Hằng năm, thường bắt đầu từ Rằm tháng Giêng, anh Hoàn sẽ cho nhân công trực tiếp đến nhà khách thuê nhận đào đưa về vườn, lên luống để chăm sóc, phục hồi cho cây.

Người đàn ông có chục năm trồng đào cho biết đào Nhật Tân có màu hoa đẹp, cành nhiều nụ, thời gian hoa nở và duy trì trên cây dài nên được khách ưa chuộng hơn những loại đào khác.

Năm 2025, do ảnh hưởng của 2 đợt bão lớn, vườn đào của anh Hoàn bị hư hại đáng kể, nhiều cây bị lay gốc, gãy cành. Cùng với việc sử dụng thanh gỗ lớn chằng chống cố định gốc cây, cắt tỉa cành gãy, tạo thế, dáng mới, anh bổ sung chất dinh dưỡng giúp cây phục hồi. Dù đã cố gắng nhưng tại vườn của anh Hoàn vẫn bị chết 3 cây đào thế nhiều năm tuổi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

"Năm nay là năm nhuận, dài hơn các năm khác 1 tháng, do đó tôi phải tuốt lá đào muộn hơn 10 ngày so với thường lệ để đảm bảo cây đơm nụ, nở bông đúng thời điểm. Thời tiết nắng ấm cũng là lý do kích thích đào ra hoa sớm do đó căn đúng thời gian để "xuống lá" cho cây là rất quan trọng", anh Hoàn chia sẻ.

Bên cạnh những gốc đào thân mốc, xù xì u cục, anh Hoàn đắp thêm rêu để tạo độ "sâu" về sự cổ kính cho những cây đào cổ thụ.

Anh Hoàn đang giới thiệu cho khách một trong những cây đào được đánh giá là có thế đẹp nhất vườn. Cây đào cổ thụ gốc lớn, tán tròn, đối xứng, cành chi chít nụ mới đơm, hứa hẹn sẽ bung nở rực rỡ vào đúng những ngày Tết Nguyên đán.

"Nếu bán đứt, ôm một cục tiền to nhưng mình cũng mất cây. Cho thuê vừa có tiền, vừa có cây để tái trồng, chăm sóc và phục vụ cho những Tết sau. Cách này vừa lợi cho khách, vừa lợi cho người trồng", anh Hoan tiết lộ.

Vườn đào bắt đầu nở hoa thu hút nhiều người đến ngắm, lưu lại hình ảnh "Tết sớm".

Bên cạnh trồng đào cho thuê, anh Hoàn còn nhận chăm sóc đào cho khách. Khách sẽ gửi đào ở vườn từ sau Rằm tháng Giêng và nhận đào về chơi Tết vào giữa tháng Chạp hàng năm. Giá chăm sóc đào tùy thuộc vào giá trị, tuổi và thế dáng của cây, dao động mức 1,5-5 triệu đồng/cây/năm.

Mỗi gốc đào khách gửi chăm đều được gắn 1 tấm sắt ghi tên chủ nhân cùng số điện thoại liên lạc.

Ngoài 60 cây đào cho thuê, anh Hoàn nhận chăm sóc 80 gốc đào cho khách. Công việc cho thuê và chăm hộ đào mang lại cho gia đình anh trên dưới 500 triệu đồng mỗi năm, có năm đạt đến 700 triệu đồng.