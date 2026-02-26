Ngày vía Thần Tài khác lạ qua lời kể của bà bán xôi

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), đông đảo người dân đổ về đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi được mệnh danh là "thủ phủ" kinh doanh vàng bạc tại địa phương để mua bán trong ngày vía Thần Tài. Họ cầu mong năm mới may mắn, tài lộc và công việc thuận lợi.

Như mọi năm, nhiều phụ nữ kê bàn ghế dọc vỉa hè trước các cửa hàng vàng, bày bán xôi phục vụ khách chuẩn bị mâm cỗ cúng.

Món xôi dâng cúng ngày vía Thần Tài được người địa phương gọi là "tam sên", gồm xôi gấc kèm thịt quay, trứng luộc và tôm. Theo quan niệm dân gian, mâm cúng cần có 3 loài vật tượng trưng cho 3 môi trường sinh tồn: Trên mặt đất (Thổ), dưới nước (Thủy) và trên trời (Thiên), thể hiện sự đủ đầy, hài hòa.

Bà Tuyết (SN 1978, trú tại phường Thành Sen) cho biết đã chuẩn bị 200 suất xôi để phục vụ khách. Để nấu số xôi này, bà dùng 40kg nếp, 40kg thịt, 20kg tôm và 200 quả trứng.

Theo bà Tuyết, không khí mua bán năm nay vẫn đông hơn rất nhiều ngày thường nhưng trầm lắng hơn mọi năm. Những năm trước, tuyến đường thường ùn tắc vì khách quá đông, lượng xôi bán ra mấy tiếng đầu buổi sáng nhiều gấp 3 lần.

"Khách năm nay mua xôi ít hơn, có thể do giá vàng tăng cao nên sức mua giảm", bà Tuyết chia sẻ.

Những người phụ nữ bán xôi cho biết đây không phải công việc mưu sinh thường ngày. Họ tranh thủ làm thêm trong dịp vía Thần Tài để kiếm thêm thu nhập và góp chút không khí rộn ràng đầu năm. "Bán được nhiều hay ít không quá quan trọng. Vui là chính", một phụ nữ chia sẻ.

Ngoài mua vàng và xôi cúng, nhiều người dân cũng chọn mua vé số với những dãy số đẹp để gửi gắm kỳ vọng vào một năm nhiều may mắn, tài lộc.

Trong sáng 26/2, giá vàng nhẫn 9999 tại một số tiệm ở Hà Tĩnh được niêm yết quanh mức 17,25-17,5 triệu đồng/chỉ bán ra và 17,05-17,4 triệu đồng/chỉ mua vào, giảm khoảng 150.000 đồng/chỉ so với những ngày trước. Tuy vậy, nếu so với ngày vía Thần Tài năm 2025, mặt bằng giá hiện đã tăng gần gấp đôi.

Bà Bùi Huyền Diệu, chủ một tiệm vàng trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen), cho biết các sản phẩm được khách lựa chọn nhiều nhất là vàng nhẫn tròn trơn loại 0,5-2 chỉ. "Khách mua để lấy may đầu năm. Đây cũng là cách mua phù hợp nhu cầu tích trữ nhỏ lẻ và khả năng tài chính của phần lớn người dân", bà Diệu chia sẻ.

Vị trí đường Nguyễn Công Trứ, trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh cũ - phố kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh (Ảnh: Google Maps).