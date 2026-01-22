Ra biển săn vua của các loài hải sản, ngư dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Từ sáng sớm, ngư dân vùng ven biển Mân Thái, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã hối hả ra khơi kiểm tra hệ thống bẫy đặt sẵn, tìm kiếm những con tôm hùm nhỏ để bán cho thương lái.

Đây là một nghề thời vụ nhưng mang lại thu nhập cao, bởi tôm hùm được ví như là một trong những "vua" của các loài hải sản, biến vùng biển Đà Nẵng thành "mỏ vàng" mỗi khi gió mùa Đông Bắc về.

Bắt tôm hùm giống là công việc thời vụ nhưng mang lại thu nhập cao cho ngư dân ven biển Đà Nẵng (Ảnh: Huyền My).

Nghề khai thác tôm hùm giống thường kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 2 âm lịch năm sau. Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, gió mùa Đông Bắc chính là "tín hiệu" khởi đầu mùa vụ. Mỗi ngày, ngư dân thường đi săn tôm hùm từ 3h đến 11h.

Biển càng động, sóng càng lớn thì ấu trùng tôm từ ngoài khơi càng bị đẩy sâu vào ven bờ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt.

Để săn tôm giống, ngư dân căng một sợi dây chính dài hàng chục mét dọc theo bãi biển. Dây này được neo cố định bằng các bao cát khoảng 10kg để không bị sóng cuốn trôi.

Từ dây chính, họ thả xuống nhiều dây nhánh có gắn bẫy, sao cho bẫy chạm sát đáy biển - nơi tôm giống thường di chuyển. Mỗi bẫy được giữ cố định bằng bao cát nặng 5-7kg. Vị trí đặt bẫy được đánh dấu bằng phao nổi trên mặt nước để dễ nhận biết và thu gom.

Tôm hùm xanh có giá 35.000-45.000 đồng/con, tôm hùm bông có giá từ 50.000 đồng/con (Ảnh: Huyền My).

Bẫy được người dân làm thủ công từ bao xi măng, sau đó họ buộc miệng túi thành hình cánh quạt, tôm tưởng nhầm vào hang sẽ chui vào. Ngư dân thường đặt bẫy và thu hoạch cách bờ biển khoảng 200m.

Mỗi dây bẫy được ngâm dưới biển khoảng 7 ngày trước khi thu hoạch, ranh giới được các hộ dân tự đánh dấu bằng cờ hoặc cành cây.

Ông Nguyễn Văn Sơn, một ngư dân lâu năm ở phường Sơn Trà, chia sẻ: "Dù vất vả nhưng nghề bẫy tôm giống mang lại thu nhập khá. Trong một buổi sáng, tôi thu hoạch 40-60 con tôm hùm giống, bán được hơn 1 triệu đồng. Có những ngày trúng đậm trên 100 con, thu nhập có thể đạt mức 2-3 triệu đồng".

Thương lái đến thu mua tôm hùm giống ngay tại bờ biển (Ảnh: Huyền My).

Khi thuyền cập bờ, tôm giống được thương lái thu mua ngay và đóng thùng vận chuyển đi các vùng nuôi trọng điểm như Phú Yên (cũ) nay là tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa tiêu thụ.

Chị Thanh, một thương lái có thâm niên trong nghề cho biết giá tôm hùm giống hiện được phân theo từng loại. Tôm hùm xanh có giá 35.000-45.000 đồng/con, trong khi tôm hùm bông được thu mua giá từ 50.000 đồng/con trở lên, tùy kích cỡ và độ khỏe mạnh của con giống.

Huyền My