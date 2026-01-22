Nghề "ngắt bỏ nụ là có tiền" chỉ xuất hiện mỗi dịp Tết

Từ cuối tháng 11 âm lịch hàng năm, các nhà vườn trồng hoa cúc tại Đà Nẵng lại tất bật thuê lao động thời vụ để thực hiện công đoạn ngắt nụ, một công việc quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng hoa cúc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Công việc này thường kéo dài khoảng một tháng, tùy thuộc vào quy mô từng vườn và số lượng nụ trên mỗi cây.

Ông Nguyễn Lý, chủ một vườn hoa tại làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân) cho biết việc ngắt bỏ những nụ hoa phụ ở nách lá giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi bông chính, tránh tình trạng hoa nở không đều, bông nhỏ hoặc nở sớm, nở muộn. Nhờ đó, hoa cúc sẽ nở to, đẹp và đúng thời điểm Tết.

Thời điểm này, nhiều nhà vườn thuê người ngắt nụ hoa cúc phục vụ thị trường Tết (Ảnh: Yến Nhi).

Năm nay, ông Lý trồng 700 chậu hoa cúc và phải thuê 5-6 nhân công ngắt nụ với mức thù lao 200.000-300.000 đồng/ngày cho 8 giờ làm việc.

"Công việc này không khó, chủ yếu là phải cẩn thận, tỉ mỉ. Cái khó là thuê đủ người làm vì ai cũng bận, rảnh lúc nào tranh thủ làm lúc đó", ông Lý chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Gái (phường Hòa Xuân), người đã gắn bó với công việc này 13 năm, cho biết bà thường làm lao động tự do nhưng đến mùa hoa Tết lại chuyển sang ngắt nụ hoa cúc.

"Nếu theo suốt vụ, mỗi mùa tôi cũng để dành được khoảng 5-6 triệu đồng. Dù phải đứng nhiều giờ ngoài nắng, nhưng khoản thu nhập này cũng giúp tôi trang trải thêm chi tiêu trong gia đình, nhất là vào thời điểm cuối năm", bà Gái nói.

Công việc ngắt nụ ở nách lá giúp cây cúc nuôi bông chính, quyết định chất lượng hoa cúc (Ảnh: Yến Nhi).

Sau khi hoàn tất khâu ngắt nụ, các nhà vườn tiếp tục thuê nhân công để sơn lại chậu, sắp xếp cây trong vườn chuẩn bị đưa ra thị trường.

Bà Phạm Thanh Hoa (phường Hòa Cường), một người chuyên ngắt nụ cúc cho biết bà đã làm công việc này cả chục năm.

"Vườn nào thiếu người là mình đến giúp, cứ vậy làm liên tục suốt vụ hoa Tết. Chịu khó di chuyển một chút nhưng bù lại cũng có thêm thu nhập để lo chi tiêu trong nhà", bà Hoa chia sẻ.

Bên cạnh những lao động có kinh nghiệm, nhiều sinh viên cũng lựa chọn công việc ngắt nụ hoa cúc để kiếm thêm thu nhập, với mức thù lao dao động 20.000-25.000 đồng/h.

Công việc nhẹ nhàng, giờ giấc linh hoạt thu hút nhiều sinh viên làm thêm (Ảnh: Yến Nhi).

Bạn Lê Mỹ Hạnh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, đã gắn bó với công việc này 3 năm qua tại các vườn hoa làng Dương Sơn và một số vườn khác trên địa bàn.

"Bình thường em làm phục vụ nhà hàng, nhưng cứ tới mùa là em chuyển sang ngắt nụ hoa cúc. Công việc này nhẹ nhàng hơn mà mức lương cũng tương đương. Nhờ thời gian linh hoạt nên em vừa lo được việc học, vừa dành dụm tiền mua vé xe về quê và sắm ít quà Tết mang về cho gia đình", Hạnh chia sẻ.

Yến Nhi