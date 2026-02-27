Ngành nào tuyển lao động nhiều nhất sau Tết?

Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đã có nhu cầu tuyển dụng rất cao (Ảnh: CTV).

Ngày 26/2, Phòng Việc làm, An toàn lao động Sở Nội vụ TPHCM đã có báo cáo về tình hình lao động sau Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, tính đến hết ngày 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc khoảng 95%.

Một số doanh nghiệp có quy mô đông lao động có những chính sách để khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc đúng kế hoạch đặt ra như lì xì, thưởng tiền khi đi làm việc ngày đầu năm. Do đó, tỷ lệ lao động trở lại làm việc những ngày đầu năm rất cao.

Số lao động còn lại chưa vào thành phố chủ yếu là do các doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động xa quê được kéo dài thời gian nghỉ lễ bằng cách kết hợp nghỉ Tết với nghỉ phép năm.

Ngoài ra, một số lao động ở các tỉnh không trở lại vì đã tìm kiếm việc làm ở quê hoặc thay đổi môi trường làm việc, chuyển công ty khác có chính sách lương, phúc lợi tốt hơn.

Báo cáo của Liên đoàn Lao động TPHCM cũng cho thấy tình hình công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố trong và sau Tết Nguyên đán ổn định, không có tình trạng doanh nghiệp xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đều ghi nhận tình hình công nhân lao động quay trở lại làm việc sau tết đảm bảo theo lịch hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Dự báo đến đầu tháng 3, công nhân quay lại làm việc sẽ đạt 100%.

Về nhu cầu lao động sau tết, Sở Nội vụ TPHCM cho biết thành phố cần khoảng 59.500 vị trí việc làm. Nhu cầu tập trung vào các nhóm ngành nghề như: Lao động giản đơn (39,82% tổng nhu cầu tuyển dụng), công nghiệp chế biến kỹ thuật (23,23%), thương mại - dịch vụ - logistics (8,99%).

Một số nhóm ngành chuyên môn cao cần nhiều lao động như: Tài chính - kế toán - bất động sản (6,34%), hành chính - pháp luật - quản trị (4,83%), công nghệ thông tin - truyền thông (1,89%), giáo dục - xã hội (2,64%)…

Hiện có gần 1.000 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng nhiều lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố với hơn 36.800 vị trí việc làm. Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm hơn 80% tổng số nhu cầu tuyển dụng tại trung tâm.