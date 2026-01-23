Bỏ nghề lái xe, người đàn ông đầu tư gần 1 tỷ đồng nuôi động vật hoang dã

Từng gắn bó nhiều năm với vô lăng trên những cung đường dài, anh Lê Minh Tú (SN 1994, trú khối Phúc Hậu, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) đã có một quyết định táo bạo khi đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng trang trại nuôi chồn hương. Quyết định này không chỉ mang lại thành quả vượt ngoài mong đợi mà còn mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng.

Dẫn phóng viên tham quan khu trang trại khép kín, anh Tú chia sẻ cơ duyên đến với con chồn hương bắt nguồn từ những chuyến xe đường dài. Trong quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy nhu cầu nuôi chồn hương sinh sản và thương phẩm rất lớn, trong khi số mô hình bài bản còn hạn chế.

Theo anh Tú, chồn hương chủ yếu ăn cá, chuối và một số loại thức ăn phù hợp khác (Ảnh: Nguyễn Phê).

Từ đó, anh dành thời gian nghiên cứu kỹ tập tính sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc cũng như đầu ra sản phẩm trước khi quyết định "bẻ lái" sang lĩnh vực nông nghiệp.

Sau khi tích lũy đủ kiến thức và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về việc nuôi loài động vật hoang dã này, anh Tú dốc toàn bộ vốn liếng đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại và mua 45 con chồn hương giống về nuôi thử nghiệm.

Chuồng trại được thiết kế khép kín, đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát vào mùa hè, nâng cao nền chuồng để thuận tiện vệ sinh. Anh Tú chia chuồng thành các ô nhỏ, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, nước sạch và che chắn kín nhằm tạo không gian yên tĩnh cho đàn chồn phát triển.

Ông Nguyễn Viết Hùng (thứ hai từ trái sang), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo phường Vinh Hưng tham quan mô hình nuôi chồn hương của anh Tú (Ảnh: Nguyễn Phê).

Thức ăn chủ yếu của chồn hương là cá, thịt gà, chuối, kết hợp bổ sung vitamin và khoáng chất. Chi phí thức ăn cho đàn chồn hơn 200 con hiện nay là 500.000-600.000 đồng/ngày.

Không chỉ chú trọng môi trường nuôi, anh Tú còn theo dõi sát chu kỳ sinh trưởng của từng con. Với chồn sinh sản, anh tách riêng những cá thể khỏe mạnh để có chế độ chăm sóc phù hợp, đảm bảo chất lượng con giống.

“Hiện trang trại có khoảng 120 con chồn hương giống đã được khách đặt mua. Chỉ cần đạt trọng lượng là có thể xuất chuồng. Dự kiến, riêng lứa chồn giống này có thể mang về cho tôi hơn 800 triệu đồng”, anh Tú phấn khởi chia sẻ.

Theo anh Tú, chồn hương giống được bán với nhiều mức giá, tùy theo độ tuổi và trọng lượng. Chồn giống nhỏ khoảng 1kg/con có giá 8-10 triệu đồng/cặp; chồn có trọng lượng lớn hơn được bán với giá khoảng 20 triệu đồng/cặp. Đối với chồn hương thương phẩm, giá 1,6-1,8 triệu đồng/kg.

Theo anh Tú, trang trại nuôi chồn hương cần được thiết kế thoáng mát, đảm bảo vệ sinh và môi trường sống phù hợp (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, nhận định trang trại nuôi chồn hương của anh Tú được đầu tư bài bản, ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường và chứng minh hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Đây là mô hình có tiềm năng nhân rộng, góp phần giúp nông dân nâng cao thu nhập. Thời gian qua, Hội Nông dân phường Vinh Hưng và chính quyền địa phương thường xuyên hỗ trợ anh Tú trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình. Bản thân anh Tú cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật để giúp các hộ dân có nhu cầu nuôi chồn hương phát triển kinh tế bền vững.