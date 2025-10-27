Giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm, mở ra cơ hội hưởng lương hưu cho NLĐ

Sau hơn ba tháng triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Luật BHXH số 41/2024/QH15 đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả an sinh xã hội và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Tính đến hết tháng 9, cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia BHXH, tăng khoảng 798.000 người so với cùng kỳ năm 2024.

Về công tác giải quyết, chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cả nước có hơn 144.000 người được giải quyết chế độ BHXH hằng tháng; trên 5,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau; gần 981.500 người hưởng chế độ thai sản và hơn 587.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp.

Đáng chú ý, số người đề nghị hưởng BHXH một lần giảm mạnh, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với đó, mức độ quan tâm, tìm hiểu về các chính sách mới của Luật BHXH sửa đổi ngày càng tăng, thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng của BHXH trong đời sống.

Thực tế ghi nhận của BHXH Việt Nam, nhiều người dân bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được tiếp cận, thụ hưởng các quyền lợi BHXH mà Luật BHXH trước đây chưa quy định.

Một trong những điểm nổi bật là giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở ra cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều người, đặc biệt là những người có thời gian tham gia BHXH ngắn.

Bên cạnh đó, quy định bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhiều trường hợp khi sinh con đã được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Chính sách này khiến nhiều người tham gia BHXH tự nguyện thực sự vui mừng và bất ngờ khi biết rằng ngoài mục tiêu lâu dài là hưởng chế độ hưu trí, họ còn được thụ hưởng thêm chế độ ngắn hạn thiết thực và có tính nhân văn.

Ngoài ra, việc điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ thời gian đóng để hưởng lương hưu cũng được đánh giá cao.

Thực tế khi triển khai cho thấy nhiều người lao động, đặc biệt là người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo đã được tiếp cận, thụ hưởng chính sách một cách kịp thời, đúng đối tượng.

Theo quy định mới của Luật BHXH năm 2024, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được mở rộng đối với các trường hợp là: Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc vốn doanh nghiệp theo quy định của pháp luật…

Quy định này giúp người lao động bày tỏ sự yên tâm và chủ động, họ coi việc trích một phần thu nhập hằng tháng để đóng BHXH là khoản tích lũy đem lại lợi ích thiết thực, lâu dài.

Với những nội dung sửa đổi quan trọng, đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân, việc thực thi Luật BHXH năm 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật BHXH của người dân và doanh nghiệp.